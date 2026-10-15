Marcel Vivet és el nom d’un jove que va provocar una allau informativa arran de la seva participació en la mobilització antifeixista contra la provocació pels carrers de Barcelona del sindicat d’extrema dreta Jusapol el setembre del 2018. Un cas que li va costar una condemna i una crisi profunda en el departament jurídic de la conselleria d’Interior. Vivet, actualment professor de secundària, fa el pas de l’activisme a la política institucional i serà el candidat de Guanyem Badalona a l’alcaldia de Badalona a les eleccions municipals del maig de 2027. Una decisió que l’enfrontarà a les urnes amb l’actual alcalde del PP, Xavier García Albiol.
La candidatura s’ha difós aquest dimecres en un acte al Camí dels Plataners del parc de Ca l’Arnús de la ciutat, en què Guanyem ha presentat “l’inici d’una nova etapa política a la ciutat”. L’aposta de Guanyem és, segons la formació, l’aposta per “un relleu generacional després de l’etapa encapçalada per Dolors Sabater” i que vol situar la renovació política al centre de la seva proposta per Badalona. Ara bé, la candidatura lluny de trencar les arrels, “reivindica alhora el llegat del govern municipal de Guanyem entre 2015 i 2018” però tenint present “la necessitat d’obrir una nova etapa amb nous lideratges, noves formes de comunicar i una nova generació disposada a assumir responsabilitats, cosa que, diuen, la distingeix de totes les altres formacions polítiques”.
Un primer intent, censurat
No és pas la primera vegada que Vivet intenta fer el pas a la política institucional. Vivet ja havia de formar part, com a número tres, de la candidatura de Guanyem Badalona a les eleccions municipals del 2023. Tanmateix, la Junta Electoral va impedir que pogués concórrer a aquelles eleccions a conseqüència de la no aplicació de la llei d’amnistia al seu cas. “Fa tres anys la Justícia espanyola va impedir que una veu com la meva fos a les institucions”, recorda Vivet. Una situació que sembla esperonar-lo en afirmar que “no només no m’he mogut ni un mil·límetre, sinó que faig aquest pas endavant amb la responsabilitat d’encapçalar una nova generació disposada a renovar d’arrel la política municipal, a posar al centre les necessitats de la gent i a demostrar que Badalona té futur més enllà de la resignació”.