Marcel Vivet es el nombre de un joven que provocó una avalancha informativa a raíz de su participación en la movilización antifascista contra la provocación por las calles de Barcelona del sindicato de extrema derecha Jusapol en septiembre de 2018. Un caso que le costó una condena y una crisis profunda en el departamento jurídico de la consejería de Interior. Vivet, actualmente profesor de secundaria, da el paso del activismo a la política institucional y será el candidato de Guanyem Badalona a la alcaldía de Badalona en las elecciones municipales de mayo de 2027. Una decisión que lo enfrentará en las urnas con el actual alcalde del PP, Xavier García Albiol.

La candidatura se ha difundido este miércoles en un acto en el Camí dels Plataners del parque de Ca l’Arnús de la ciudad, en el que Guanyem ha presentado «el inicio de una nueva etapa política en la ciudad». La apuesta de Guanyem es, según la formación, la apuesta por «un relevo generacional tras la etapa encabezada por Dolors Sabater» y que quiere situar la renovación política en el centro de su propuesta para Badalona. Ahora bien, la candidatura lejos de romper las raíces, «reivindica al mismo tiempo el legado del gobierno municipal de Guanyem entre 2015 y 2018» pero teniendo presente «la necesidad de abrir una nueva etapa con nuevos liderazgos, nuevas formas de comunicar y una nueva generación dispuesta a asumir responsabilidades, lo que, dicen, la distingue de todas las otras formaciones políticas».

El activista Marcel Vivet en la plaza Sant Jaume de Barcelona (ACN)

Un primer intento, censurado

No es la primera vez que Vivet intenta dar el paso a la política institucional. Vivet ya debía formar parte, como número tres, de la candidatura de Guanyem Badalona a las elecciones municipales de 2023. Sin embargo, la Junta Electoral impidió que pudiera concurrir a aquellas elecciones a consecuencia de la no aplicación de la ley de amnistía en su caso. «Hace tres años la Justicia española impidió que una voz como la mía estuviera en las instituciones», recuerda Vivet. Una situación que parece animarlo al afirmar que «no solo no me he movido ni un milímetro, sino que doy este paso adelante con la responsabilidad de liderar una nueva generación dispuesta a renovar desde la raíz la política municipal, a poner en el centro las necesidades de la gente y a demostrar que Badalona tiene futuro más allá de la resignación».