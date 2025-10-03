L’expresidenta del Parlament i de Junts, Laura Borràs, ha ironitzat aquest divendres que serà directora acadèmica de la fundació Fundem La República per “gentilesa” del Tribunal Suprem, que la manté inhabilitada, per la qual cosa se’l prohibeix presidir o formar part del patronat d’una fundació. Ho ha dit a l’acte de presentació de la nova fundació de Junts, amb el president de la fundació, Jordi Mas; el seu director executiu, Dani Planàs. L’acte de presentació de la fundació també ha comptat amb la presència del vicepresident de Junts, Antoni Castellà, i el diputat juntaire Francesc de Dalmases.
Fundem La República comença a caminar un any després de segellar-se la confluència entre Junts per Catalunya i Demòcrates, per la qual cosa la fundació, que estava vinculada als democristians, serà ara la fundació dels de Carles Puigdemont, que fins ara no tenien cap associada. “A ningú se li escapa la situació en què em trobo”, ha expressat Borràs en relació amb el càrrec que ocuparà, ja que sobre ella pesa una sentència de 4 anys i mig de presó i 13 d’inhabilitació per la seva gestió a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), i el Codi Civil català prohibeix que una persona inhabilitada formi part del patronat d’una fundació.
L’acte també ha comptat amb la participació del president a l’exili i líder de Junts, Carles Puigdemont, que, a través d’un missatge en vídeo, ha destacat el lideratge de l’expresidenta del Parlament i ha manifestat el seu desig perquè Fundem La República contribueixi a “enriquir el debat del conjunt de l’independentisme”. “La fundació està en bones mans i comença un camí del que esperem molt i que no només beneficia el nostre espai, sinó que el nostre objectiu és que beneficiï tot el país”, ha defensat, i ha deixat clar que l’objectiu de la fundació és “abordar els reptes que ha d’afrontar la societat catalana, arribant al fons del debat que preocupa la gent”.
Una exposició per defensar la llengua
Borràs ha detallat que Fundem la República neix per analitzar discursos, idees i ser un lloc per debatre a fons, amb l’objectiu que “no hi hagi cap independentista que es pugui considerar insatisfet” en el camí per avançar cap a un futur de progrés. Així mateix, ha avançat que organitzaran el 15 d’octubre a Girona l’exposició Som el que parlem. La nostra llengua, el nostre país!, que tracta sobre la defensa del català i sobre la situació d’“emergència lingüística” que viu la llengua. Després, la mostra viatjarà de forma itinerant per diversos punts dels Països Catalans.