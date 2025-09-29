Junts per Catalunya ja ha decidit qui prendrà el relleu de Jaume Giró a la presidència de la Comissió d’Empresa i Treball al Parlament de Catalunya. Després que l’exconseller anunciés a principis de setembre que deixava l’acta de diputat al Parlament de Catalunya i l’executiva de Junts per Catalunya per discrepàncies amb el partit, el grup parlamentari, segons ha pogut saber El Món, ha decidit que la diputada Maite Selva, alcaldessa de Begur, assumeixi aquesta funció. Fonts del grup parlamentari han detallat a aquest diari que amb aquesta designació volen “enfortir la coordinació” entre el món local i el teixit econòmic d’arreu del país. Així mateix, subratllen que volen afavorir el contacte directe dels alcaldes de la formació amb la realitat de les empreses, dels autònoms i dels sectors productius de tot Catalunya.
A més, les mateixes fonts destaquen que Selva ja formava part d’aquesta comissió, i fins ara era la responsable del grup parlamentari en l’àmbit de les polítiques relacionades amb el turisme. De retruc, Maria Àngels Planas entra com a representant de Junts a la comissió. A banda d’aquest nou càrrec, la diputada dels de Carles Puigdemont continuarà com a secretària de la Comissió de Salut i membre de la Comissió de Peticions. D’altra banda, Selva deixa de presidir la Comissió de la Infància, que, a partir d’ara, assumirà la diputada Anna Feliu. Aquesta designació fa que Feliu deixi la presidència de la Comissió de Política Lingüística, càrrec que recau en Francesc de Dalmases. Finalment, hi ha pendent la designació de la presidència de la Comissió de l’Estatut del Diputat, que pertoca a Junts i proposarà que el càrrec recaigui en Antoni Castellà.
Maite Selva (Begur, 1969) es va convertir l’any 2019 en la primera alcaldessa del municipi del Baix Empordà, d’on va ser-ne regidora entre el 2007 i el 2015. La diputada juntaire va iniciar la seva trajectòria política l’any 1991 col·laborant amb la Joventut Nacionalista de Catalunya. També ha estat presidenta local de Convergència Democràtica de Catalunya (2014-2016), presidenta local del Partit Demòcrata Europeu Català (2016-2018), vicepresidenta de l’Associació Catalana de Municipis (2021) i membre de l’executiva del Baix Empordà de Junts per Catalunya.
L’exalcaldessa de Vilassar de Mar ocuparà l’escó que va deixar Giró
Després que Giró anunciés la renúncia a la seva acta de diputat per no compartir algunes de les “orientacions actuals” del partit, Junts per Catalunya va reaccionar ràpidament i va anunciar que Laura Martínez Portell, exalcaldessa de Vilassar de Mar i considerada pròxima al secretari general del partit, Jordi Turull, entraria a la cambra catalana. De fet, Martínez era la següent a la llista a la demarcació de Barcelona, on ocupava el lloc 20. L’altre canvi a l’hemicicle s’ha produït a les files de la CUP, amb el relleu de Laia Estrada, que en el darrer ple abans del període estival va anunciar que deixaria el Parlament. Recentment, els cupaires han anunciat que Xavier Pellicer, que va ser el número quatre de la llista al Parlament per Barcelona, tornarà a la cambra catalana per ocupar la vacant deixada per la cap de llista dels anticapitalistes a les eleccions del 12 de maig del 2024.