La CUP demana les dimissions de Marlaska i Robles per l’informe de l’Eurocambra

La diputada de la CUP al Parlament de Catalunya Laia Estrada ha demanat la dimissió de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, després de l’informe del Parlament Europeu en el qual acusava l’Estat espanyol d’espionatge massiu contra l’independentisme amb el programari Pegasus. A més, ha reclamat que la comissió sobre el Catalangate al Parlament comenci a treballar després de la primera reunió d’aquest dimarts.

Alhora, els anticapitalistes han urgit aquest dimarts a ERC a prendre decisions sobre la seva relació amb el govern espanyol després de l’informe de la comissió de recerca del Parlament Europeu sobre l’ús de Pegasus, que constata que 65 independentistes van ser espiats per l’Estat.

“A ulls de ningú, l’Estat no compleix els mínims requisits democràtics per a abordar el conflicte. ERC ha de prendre decisions urgents en relació a com es vol relacionar amb el govern espanyol. La seva via ha fracassat, s’han quedat sols defensant-la”, ha sostingut en roda de premsa en la cambra catalana.

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant | ACN

“No hi ha diàleg possible amb l’Estat”

Per a Estrada, l’informe del Parlament Europeu evidencia que “no hi ha diàleg possible amb un Estat que practica l’espionatge massiu, la infiltració policial en el moviment popular i que continua practicant la repressió sistemàtica” en el conjunt de l’independentisme.

“Hauria de ser una exigència de mínims del conjunt de les forces polítiques catalanes. El paper que han tingut és inadmissible”, ha lamentat Estrada, que ha carregat també contra l’actuació del ministre de l’Interior en les morts en la tanca de Melilla.

També ha reclamat al Parlament Europeu i a la Comissió Europea “deixar de mirar cap a un altre costat mentre en l’Estat es vulneren” els drets dels catalans, i els ha demanat que obrin el debat i intercedeixin per a poder exercir el dret a l’autodeterminació amb garanties. “El dret a l’autodeterminació és un debat obert en el continent i cal construir vies de resolució democràtica per a aquests conflictes”, ha subratllat.

Donaran suport a la moció de Junts sobre la confiança al Govern

A l’espera que aquest dimarts comenci el ple del Parlament, Estrada ha anunciat que donaran suport a la moció de Junts –que es debatrà el dijous– que busca que la Cambra catalana constati “la pèrdua de confiança” de la majoria que va investir al president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Després de reiterar que el president hauria de sotmetre’s a una qüestió de confiança, ha assegurat que el fet que no ho faci reflecteix que ERC “vol ocultar que les seves polítiques responen a l’agenda del retrobament de La Moncloa, de Foment i de la patronal”.

Més a prop de l’esmena a la totalitat pels pressupostos

Sobre la negociació del projecte de Pressupostos de 2023, ha assegurat que no s’han reunit amb el Govern per a abordar-los, però ha avisat que la CUP “està més prop de l’esmena a la totalitat que de l’aprovació” dels comptes si no hi ha un canvi de rumb en les polítiques que duen a terme.

També ha assegurat que “deixa molt a desitjar” el funcionament del pla Plaseqcat, que es va activar el dilluns per l’incendi en el polígon de Constantí (Tarragona), tenint en compte que les sirenes van sonar una hora més tard del succés i que ningú va rebre el SMS que representa que han de rebre els ciutadans de la zona quan el pla es posa en marxa.

“No s’estan fent els deures”, ha sostingut Estrada, que ha demanat endurir les normatives per a garantir una major seguretat per als ciutadans i el medi ambient; augmentar els controls i les tasques d’inspecció, i millorar les actuacions i la coordinació en casos d’emergència.