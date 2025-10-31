Cap relació. Aquesta és la resposta de la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, a preguntes del portaveu de la matèria dels Comuns, Andrés García Berrio, sobre les relacions entre els Mossos d’Esquadra i els cossos de seguretat i informació d’Israel. Segons la consellera, en una resposta escrita del passat 6 d’octubre, a la qual ha tingut accés El Món, des del 7 d’octubre de 2023 “no hi ha hagut cap participació d’agents del servei de seguretat d’Israel per a l’intercanvi de formació, procediments o protocols de seguretat pública, ni a Catalunya ni a Israel”.
La resposta també destaca que “actualment” no hi ha “existència de convenis o acords entre la policia de la Generalitat i l’estat d’Israel referits a la formació o a l’intercanvi d’agents”. Així mateix, insisteix que “actualment tampoc consta cap acord en aquest àmbit l’Escola de Policia de Catalunya i l’estat d’Israel ni cap mena de relació”.
No és la primera explicació
No és la primera vegada que la consellera d’Interior ha de donar explicacions sobre les connexions del seu departament amb entitats israelianes. El departament d’Interior va admetre el passat setembre, per escrit i al Parlament, que el desembre de 2024 va tancar l’adjudicació del “subministrament d’elements de cobertura per a la formació de tir policial” a l’empresa israeliana, Guardian Homeland Security, SA.
Precisament és la mateixa empresa que havia de subministrar munició a la Guàrdia Civil per valor de sis milions d’euros i que, finalment, la Moncloa va rescindir el 29 d’octubre de 2024. És a dir, un cop el govern espanyol de Pedro Sánchez havia ordenat de facto compres a empreses de l’estat d’Israel arran del genocidi que s’estava perpetrant a Gaza.
Val a dir, que empreses de defensa israeliana d’alt nivell, amb convenis amb les forces armades d’Israel, organitzaven cursos on diversos Mossos d’Esquadra, en l’àmbit privat, s’hi ensinistraven. Fins i tot, algun mosso participant feia de reclam publicitari per algunes d’aquestes empreses, com va ser el cas de Guardian Defense & Homeland Security. Una reputada escola de seguretat que imparteix els cursos a Israel.