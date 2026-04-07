El Parlament de Catalunya ha presentat un recurs de reposició contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga la Cambra a hissar la bandera espanyola de forma permanent al pal que està a dalt de l’edifici i no només els dies de ple, com també passa amb la senyera. Fonts parlamentàries han detallat que el recurs de reposició és per qüestionar les mesures cautelars establertes pel tribunal arran d’un contenciós administratiu presentat per l’entitat espanyolista Impulso Ciudadano.
Així mateix, les mateixes fonts han detallat que el recurs recorda al TSJC que hi ha llei que es basa en el “costum” i, a més, remarquen que des de l’any 1980 onegen les dues banderes a l’exterior només en ple per indicar a la ciutadania que hi ha ple. De fet, aquest “costum” que aplica la cambra catalana va ser ratificat per un acord de la Mesa l’any 2009, que va posar per escrit que es posen tots dues banderes, la catalana i l’espanyola, abans de començar el ple i que es retiren totes dues quan s’acaba el ple.
Aquest és l’argumentari que fa servir la cambra per demanar al TSJC que no s’apliquin les mesures cautelars, però també es recorda l’autonomia del Parlament per prendre aquestes decisions pel que fa a les banderes. A més, fonts parlamentàries deixen clar que hi ha l’opció de presentar recurs de cassació depenent del que respongui el tribunal a aquest recurs. La cambra catalana ja va rebutjar un requeriment previ de la mateixa entitat espanyolista que va recórrer al TSJC perquè considera que ja complia amb la normativa vigent.
El TSJC va rebutjar que la bandera s’exhibís a dins de la cambra
El recurs del Parlament arriba dues setmanes després que el TSJC obligués la cambra catalana a exhibir “de forma immediata i permanent” la bandera d’Espanya a l’exterior de l’edifici emparant-se en la doctrina del Tribunal Suprem que estableix que la bandera espanyola s’ha d’utilitzar tots els dies a tots els edificis oficials. Amb aquesta decisió, el tribunal va estimar parcialment la petició de mesures cautelars d’Impulso Ciudadano en el marc d’un litigi per l’exhibició d’aquest símbol a la cambra. En canvi, es va rebutjar la mesura cautelar que la bandera espanyola també s’exhibís a dins.
A banda de la doctrina del Suprem, la sala cinquena del Contenciós del TSJC va recordar que anteriorment ja s’havien pronunciat en diverses ocasions a favor de fer onejar la bandera espanyola a l’exterior dels edificis oficials. En aquest sentit, van citar una sentència en què exigia al Departament d’Unió Europea i Acció Exterior que exhibís a la façana de la seu també la bandera d’Espanya. També va deixar clar que la mesura cautelar dictada no pertorba els interessos generals, ni de tercers, atès que el que s’interessa és “l’aplicació recta d’una norma amb rang de llei que vetlla per l’interès general, en tant que l’ús de la bandera és conforme amb els valors, principis, drets i deures constitucionals que la mateixa bandera representa, al costat de la unitat, independència i sobirania i integritat de l’estat espanyol”.