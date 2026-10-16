Tots els grups parlamentaris presents a la Comissió de Transició Ecològica, a excepció del PSC, han tombat els informes de compliment del Govern respecte a dues resolucions aprovades al Parlament. CUP, ERC, Junts i PP –Vox, Comuns i Aliança no hi eren– han unit forces per rebutjar les explicacions del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica en matèria de residus i de gestió dels sòls contaminats per metalls pesants a Sant Julià de Llor i Bonmatí. La decisió de la comissió parlamentària deixa en evidència la gestió de la consellera Sílvia Paneque davant les demandes de la cambra catana i l’incompliment de dues propostes de resolució de la CUP amb mesures concretes i urgents per accelerar la tramitació legislativa i garantir la protecció ambiental i de la salut pública a les comarques gironines.
En primer lloc, la resolució sobre la nova llei de prevenció de residus demanava accelerar la redacció del text legal, impulsar projectes de plantes de compostatge amb el Consell Comarcal del Gironès i subvencionar el cost extraordinari del transport de la fracció orgànica quan s’ha de desplaçar a més de 40 quilòmetres. Aquesta darrera mesura pretén evitar que la Generalitat acabi penalitzant econòmicament la ciutadania pel cost del servei de recollida. No obstant això, la resposta de la conselleria ha estat qualificada d’insuficient per l’oposició. Segons denuncia el diputat de la CUP Dani Cornellà, l’Agència Catalana de Residus “tot just ha elaborat l’avantprojecte” i el Govern no aporta cap solució efectiva per finançar les plantes locals ni per evitar l’impacte de l’augment de les taxes sobre els ciutadans.
El segon focus de conflicte se centra en la situació de l’empresa Exide Technologies Recycling, SL, a Sant Julià de Llor i Bonmatí. La resolució parlamentària instava el d’Executiu a obligar la companyia a descontaminar els terrenys afectats per plom i altres metalls pesants, a més de realitzar controls analítics mensuals i trimestrals al voltant del canal d’en Mates i la zona de la Rompuda. L’informe presentat per la consellera Paneque conclou que, segons la normativa vigent, l’afecció detectada al sòl no es considera “sòl contaminat”, per la qual cosa l’empresa no té l’obligació legal de procedir a la seva neteja. Així mateix, l’Executiu tampoc està duent a terme les analítiques periòdiques sol·licitades ni ha fet referència al compromís d’instal·lar una estació de mesurament continu de matèria particulada.
Indignació parlamentària i retrets a la gestió de Paneque
Davant d’aquesta situació, la votació a la comissió ha certificat el rebuig frontal de l’oposició als arguments del Govern. El diputat anticapitalista Dani Cornellà ha expressat la seva indignació per la manca de concreció de la conselleria: “Novament, constatem que els acords adoptats al Parlament són paper mullat per a la consellera Paneque i que la seva gestió al capdavant d’aquest departament és un desastre”. Cornellà ha lamentat que l’Executiu passi per alt els mandats de la cambra catalana, especialment quan es tracta d’iniciatives adreçades a “millorar la seguretat i la salut de la ciutadania de Sant Julià de Llor i Bonmatí o per rebaixar i fer més just el preu que paga la ciutadania de molts municipis gironins per la recollida selectiva”.
Des de Junts, el diputat Jordi Monell ha lamentat la “resposta breu” de la consellera. “La resposta del Govern i treu pilotes fora i no compleix les expectatives de la ciutadania de Sant Julià de Llor”, ha criticat abans de confirmar que votarien en contra de la gestió de Paneque. El diputat d’ERC Juli Fernàndez s’ha adherit a les explicacions de Cornellà i Monell perquè el Govern no ha donat compliment a les propostes de resolució aprovades per la comissió. Finalment, Jaume Veray, del PP, ha reclamat a l’executiu que “governi i lideri d’una vegada” i ha exposat que els mateixos veïns denuncien que “no s’ha fet res”. Així mateix, ha apuntat a la “connivència de l’executiu amb l’empresa. Fins i tot el PSC, que s’ha quedat sol defensant l’actuació del Govern, ha reconegut que “es podrien haver fet més coses”.