L’exdirigent històrica del PSC Anna Balletbò ha mort aquest divendres amb 81 anys. La socialista va ocupar l’escó de diputada a Madrid durant dues dècades i va viure en directe el cop d’estat del 23F el 1981. Els assaltants la van deixar sortir perquè aleshores estava embarassada. Balletbò, natural de Santpedor, al Bages, havia col·laborar en diferents mitjans de comunicació i presidia la Fundació Internacional Olof Palme. La Generalitat va atorgar-li la Creu de Sant Jordi l’any 2006.
El president de la Generalitat i secretari general del PSC, Salvador Illa, s’ha acomiadat de l’exdiputada amb una piulada a les xarxes socials. “Commocionat per la mort de l’estimada companya Anna Balletbò, una dona entusiasta i sempre activa, que recordarem com una gran servidora pública valenta i defensora dels valors socialistes quan era més difícil i necessari. Una abraçada als seus familiars. Et trobarem a faltar”, resa el text publicat a la xarxa X.
Altres dirigents, com l’exalcalde de Barcelona i ara ministre d’Indústria, Jordi Hereu, o els exsecretaris generals dels socialistes catalans Miquel Iceta i Pere Navarro també l’han recordat a les xarxes. “Una periodista, feminista, antiga diputada al Congrés per Barcelona i fundadora del PSC”, ha escrit Iceta. “Treballadora incansable a l’hora de construir una societat més justa. El seu exemple perdurarà en les nostres memòries”, ha afegit Navarro.
Collboni li atorgarà la Medalla d’Or de Barcelona
L’alcalde de Barcelona, el també socialista Jaume Collboni, ha explicat que l’Ajuntament de Barcelona iniciarà els tràmits per concedir-li la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a títol pòstum. Una decisió, ha concretat l’alcalde, que pren “en reconeixement de la seva excepcional trajectòria i a la seva profunda empremta en els àmbits del periodisme, la cultura i la promoció de la pau”. Collboni l’ha descrit com un dels personatges “més il·lustres” de la ciutat i com una “periodista pionera que va obrir camí a generacions de dones professionals”.