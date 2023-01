L’espanyolisme punxa a Barcelona contra la reforma del Codi Penal

La manifestació de l’espanyolisme contra la reforma del Codi Penal que deroga el delicte de sedició punxa en la seva arribada a Barcelona. La concentració, convocada per l’organització Catalunya Suma, s’ha quedat molt lluny de les xifres assolides el dia anterior a Madrid, on es van reunir milers de persones contra la proposta del govern espanyol amb la col·laboració de diverses entitats de l’extrema dreta de la capital.

La concentració ha comptat amb la presència de diversos representants de la dreta unionista a Catalunya. Hi han participat el líder del PP català, Alejandro Fernández; el dirigent català de Vox Ignacio Garriga; el diputat de Ciutadans Joan Garcia i la líder de Valents Eva Parera. Segons ha apuntat el líder de Catalunya Suma Javier Megino, referint-se als escassos manifestants, “som espanyols i volem que es respecti la legalitat i que no es vengui la nostra pàtria”.

Governabilitat dirigida

Segons Megino, la reforma demostra que “la governabilitat del país està supeditada a qui no vol ni respecta la unitat d’Espanya”. El mig miler de persones que han ocupat una part de la plaça Sant Jaume han cridat consignes habituals de les mobilitzacions espanyolistes, demanant l’empresonament del president a l’exili Carles Puigdemont i fins i tot del cap de l’executiu espanyol Pedro Sánchez.

Cartell exigint l’empresonament de Pedro Sánchez a la manifestació a Plaça Sant Jaume / ACN

Espanya, moneda de canvi

Segons ha apuntat el mateix Megino, “Espanya no és un uniforme ni una moneda de canvi”. L’organitzador espera que, tot i la fallida de la mobilització a Barcelona, “es convoquin mobilitzacions a altres ciutats”. Per la seva banda, Parera ha atacat Sánchez per la reforma, que considera “una traïció no només a Espanya, sinó també als catalans constitucionalistes”. La candidata a l’alcaldia de Barcelona ha defensat que els partidaris de l’unionisme “han patit un cop d’estat” a Catalunya, i “no el volen tornar a repetir”.

Per la seva banda, el líder del Partit Popular a Catalunya Alejandro Fernández ha volgut evocar l’esperit de la Transició, un període en què, assegura, “no es feien les coses una meitat contra l’altra”. Així, Fernández ha lloat la presència del grapat de manifestants presents a Sant Jaume, perquè “donen la cara per la llibertat i la democràcia espanyola”. Per contra, ha acusat el govern espanyol de “recuperar el pitjor de la política espanyola”, amb unes reformes legislatives “pactades amb els separatistes”.