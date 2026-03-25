La Sindicatura de Comptes ha tornat a fiscalitzar un altre dels centres de referència hospitalària més importants de Catalunya. Després de l’Arnau de Vilanova de Lleida i l’Hospital de Viladecans, la Sindicatura ha publicat l’informe sobre l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, amb l’objectiu d’avaluar la gestió d eles urgències amb criteris “d’eficàcia, eficiència i economia”. Un informe que alerta amb totes les lletres que amb una millor gestió de les urgències es podrien reduir els nivells de mortalitat i morbilitat. El Trueta de Girona és el centre de referència per a malalts aguts de la Regió Sanitària de Girona, i en el 2023, data analitzada, la seva població de referència era de 916.570 habitants. S’hi van atendre 82.737 urgències: el 57,66%, amb risc vital, i el 42,34%, sense risc vital, que, segons l’informe, “podrien haver estat resoltes en centres d’atenció primària”.
L’auditoria, signada per la Síndica Maria Àngels Cabasés, afirma que les “demores registrades en l’atenció del servei d’urgències i les dificultats en el drenatge de pacients impacten negativament en la qualitat percebuda pels usuaris, alhora que poden implicar efectes adversos per a la seva salut”. L’auditoria pública defineix com “especialment crítica l’espera d’aquells pacients que han de ser ingressats” al Trueta. La conclusió per la Sindicatura és prou contundent: “es podria assolir una reducció addicional de la morbiditat i de la mortalitat si es reduís el temps d’espera entre l’alta d’urgències i l’ingrés a planta”. En termes de qualitat percebuda, però, l’informe destaca que “la valoració global dels usuaris és lleugerament superior a la del conjunt de Catalunya”. La Sindicatura recomana reformar el Pla Sanitari i ampliar-ne el finançament.
Molt temps i pocs diners
Per altra banda, la Sindicatura assenyala la demora del temps assistencial. Així sentencia que el “temps total de permanència dels pacients al Servei d’Urgències és força dilatat i està lluny dels estàndards estatals i internacionals”. De tota manera, la Sindicatura admet que no pot filar gaire prim amb les comparatives perquè no ha pogut comparar els temps registrats al Servei d’Urgències de l’Hospital Josep Trueta amb els del conjunt de Catalunya a causa de la “manca d’homogeneïtat al conjunt mínim bàsic de dades d’urgències”.
Per altra banda, la Sindicatura reflexiona la manca de finançament i el sistema de concertació administrativa. En aquesta línia, destaca que l’Institut Català de la Salut rep del CatSalut un finançament en concepte d’activitat d’urgències “inferior al cost total del servei que es desprèn de la comptabilitat analítica del centre”. De fet, la Sindicatura estima un dèficit de 3,75 milions d’euros. A més, retreuen que la prestació dels serveis de l’ICS per compte del CatSalut no es formalitza mitjançant el contracte programa previst a la Llei de l’ICS, “sinó a través de clàusules anuals subscrites de forma extemporània”.