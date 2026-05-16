L’Auditori Josep Irla de Girona, que pertany a la Generalitat de Catalunya, va viure ahir a la tarda un episodi de censura durant un acte en memòria dels germans Badia, on també es va presentar el curtmetratge Badia, dirigit per Marcel Buisan. L’acte, organitzat per la Fundació Reeixid i l’escola de cinema FILMS EN OFF, es va desenvolupar amb total normalitat fins que el responsable tècnic de la sala va decidir tallar el so de la sala per la intervenció d’una persona del públic, un fet que va desencadenar queixes per part del públic. “Més que manca de mà esquerra és censura”, lamenta Oriol Falguera, president de la Fundació Reeixida, en declaracions a El Món, i afegeix que fa uns mesos es va celebrar al mateix lloc el dia de la seguretat privada d’aquest any 2025, organitzat per la subdelegació del govern espanyol, la Policia espanyola i la Guàrdia Civil, i no va passar res. De fet, Junts ja ha anunciat que demanarà explicacions al Govern per aquest episodi.
Falguera explica en declaracions a aquest diari que l’acte va servir per glossar la figura dels germans Miquel i Josep Badia, que l’any 1936 van ser assassinats a trets per la FAI a la confluència dels carrers Muntaner i Diputació, a Barcelona. El president de Reeixida va repassar la seva trajectòria, desde del complot del Garraf de l’any 1925, que és l’intent fallit d’atemptar contra el rei espanyol Alfons XIII fins al seu pas per la direcció de l’orde públic de la Generalitat republicana. El director i el productor, Josep Oller, per la seva banda, va destacar com a curiositat que algunes escenes de la pel·lícula s’havien rodat precisament a la farmàcia i al pati d’aquell mateix edifici, l’antic Hospital de Santa Caterina.
L’acte, que es va celebrar davant d’una cinquantena de persones, també va comptar amb la participació de l’historiador Frederic J. Porta i es va desenvolupar amb total normalitat, fins que, en obrir-se el torn de paraula un cop visionat el film, el tècnic de so de l’auditori va intervenir directament per tallar el micròfon i silenciar un dels assistents que reflexionava teòricament sobre l’autodefensa i la lluita armada de les nacions a partir de la trama del curtmetratge. “Una reflexió que podries troba a qualsevol país del món”, diu a aquest diari en David de Montserrat, que va assistir a l’acte com a públic i que ha denunciat els fets a la xarxa social X, i que defensa la persona del públic.
— Rosanna Royo i Pla (@RosannaRoyoiPla) May 15, 2026
El tècnic de so va al·legar que no podia permetre “discursos militaristes” en una seu del Govern
L’operari va vetar la intervenció argumentant de males maneres, segons els presents, que “no permetré discursos militaristes en una seu del Govern”. Aquesta actitud censora va encendre immediatament els ànims de la sala i va provocar protestes i xiulades unànimes per part del públic. “El funcionari censor a l’auditori Josep Irla de Girona va per lliure o obeeix ordres de la delegació del Govern? Li ha tret la veu dl micro a un xic quan parlava i després m’ha censurat quan he demanat respecte per la llibertat d’expressió. Del tot delirant, intolerable, propi d’un estat feixista”, ha denunciat Rosanna Royo a X.
En David de Montserrat, que també ho ha denunciat a les xarxes, explica en conversa a aquest diari que, un cop acabat l’acte, es va dirigir cap al treballador de l’Auditori Josep Irla per recriminar-li la seva actitud cap als presents a l’acte. “Li vaig recordar que tots èrem contribuents, que estàvem en un un espai que es finança amb els nostres impostos i que estava convençut que de l’acte de la Guàrdia Civil no va dir res”, però el treballador va rebutjar parlar amb ell i li va advertir que si no marxava, trucaria a seguretat.