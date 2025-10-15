La pacificació, sobretot amb el poder. Així es pot interpretar la notorietat amb què el Govern i la fiscalia han volgut mostrar la seva entesa i connexió. Una imatge curiosa, perquè el ministeri públic és una de les institucions que encara posa traves a l’aplicació de l’amnistia per als independentistes, com s’ha vist aquesta setmana en el cas d’en Toni, el noi processat per un jutjat de Valls arran de la protesta contra la visita de Felip de Borbó a Poblet el juliol de 2020.
Aquesta escenificació de proximitat es va poder constatar aquest dimarts en una reunió molt poc habitual. En concret, una trobada entre la consellera d’Interior, Núria Parlon, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, amb la fiscal en cap de Barcelona, Neus Pujal, i els fiscals degans dels jutjats d’Instrucció de Barcelona, Mercedes de la Peña, José Luis García i Cristina Dexeus; i el fiscal delegat d’Anticorrupció a la fiscalia provincial de Barcelona, Gerardo Cavero.
A la reunió també hi va assistir el director general de la Policia, Josep Lluis Trapero, una de les persones que més va empaitar la fiscalia durant el Procés i que el van portar a seure al banc dels acusats de l’Audiència Nacional per un suposat delicte de rebel·lió. A la taula, ahir també hi eren la secretària general del departament de Justícia i Qualitat Democràtica, Maite Casado, i la secretària per l’Administració de Justícia, Iolanda Aguilar.
“Inquietuds comunes”
Segons ha informat el Govern, la reunió va servir per “analitzar inquietuds comunes de la fiscalia i el Govern com la multireincidència o la protecció integral de la víctima”. Per altra banda, va servir per “treballar conjuntament propostes per fer-ne front” i implicar en la seva resolució eines d’intel·ligència artificial que, per exemple, permetin agilitzar els judicis ràpids. Després de la trobada tant la fiscalia com el Govern asseguren que coincideixen que “calen més recursos en l’àmbit penal“. “Com a mínim incrementar els jutges i fiscals per assolir la mateixa ràtio que té la resta de l’estat espanyol per cada 100.000 habitants”, indiquen. A més, es demana la consolidació dels jutjats de reforç per a judicis ràpids que han permès reduir notablement els termini. De fet, el resum final de la trobada sembla que ha consolidat una mena de pinça per reivindicar més jutjats i més jutges.