El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha justificat l’ús del castellà per part d’un alt càrrec de la Generalitat en un acte empresarial organitzat per El Periódico i Prensa Ibérica, però que comptava amb el suport de la Generalitat. En una resposta per escrit a una pregunta parlamentària de Junts, el conseller ha al·legat que el director de la Unitat d’Innovació i Transformació Tecnològica d’ACCIÓ, Jordi Aguasca, va fer ús del castellà en l’acte El talent a l’era digital: tendències i oportunitats, celebrat el passat 23 de maig al Tech Barcelona, per indicacions de l’organització. “La persona representant d’ACCIÓ, com a part convidada, va adaptar-se als requisits que se li van fer in situ per part de l’organització”, manifesta Sàmper.
El titular de la cartera d’Empresa també explica que la jornada “va reunir diversos professionals qualificats del món empresarial, institucional i formatiu, i es va desenvolupar en l’idioma que va fixar l’organització”. És a dir, en castellà. Així mateix, el conseller –en una resposta als seus excompanys de partit– defensa que la Generalitat dona suport econòmic a nombroses activitats i esdeveniments de naturalesa diversa en els àmbits econòmic, social, cultural o acadèmic, entre d’altres, amb la voluntat de fomentar la participació ciutadana, proporcionar espais de debat i reflexió i promoure la divulgació i la generació de coneixement. “És en el marc de promoció d’iniciatives d’aquesta mena que s’inscriu el suport ofert a aquest acte concret, on es van debatre qüestions d’interès públic, com les necessitats laborals en el sector empresarial actual, amb especial atenció a l’impacte de les noves tecnologies”, defensa.
D’altra banda, Miquel Sàmper fa referència a les sessions que organitza ACCIÓ, i afirma que “no s’ha realitzat cap canvi relatiu als usos lingüístics i continua operant segons els criteris establerts durant els darrers anys”. En aquest sentit, defensa que el Govern “utilitza el català com a llengua d’ús normal en els actes que organitza o coorganitza”. “Així mateix, d’acord amb la normativa vigent, el català també és la llengua d’ús normal en les comunicacions oficials, les relacions internes i externes de l’administració, i en el conjunt de l’activitat institucional”, afegeix, i finalitza les seves explicacions recordant el desplegament del Pacte Nacional per la Llengua, que estableix “un marc de consens per desplegar polítiques lingüístiques coordinades i transversals des dels diferents departaments de la Generalitat”.
Junts retreu l’ús del castellà amb una “gran majoria” d’intervinents i assistents catalans
Aquesta és la resposta que ha donat el conseller a la pregunta per escrit que li va formular Junts el passat mes de juny. En el text, signat pels diputats juntaires Joan Canadell i Carme Renedo, es retreu al Govern que “la llengua utilitzada, durant tot l’acte, va ser el castellà, inclòs el representant d’ACCIÓ, tot i que la gran majoria dels intervinents i del públic assistent eren catalans”. Així, qüestiona l’ús del castellà en aquest tipus de sessions perquè, a més, “en el cartell de l’acte hi figura com a patrocinador la Generalitat”.
D’altra banda, des de Junts recorden que el Pacte Nacional per la Llengua inclou “mesures per fomentar el català en l’entorn empresarial”. Per això, va demanar explicacions al Govern perquè no entén que en actes organitzats pels departaments del Govern (sol o coorganitzats), i “on tradicionalment es feia servir el català, ara —quan precisament les enquestes assenyalen un declivi important en el seu ús social— es combini amb el castellà o es facin íntegrament en castellà”. Finalment, acusen el Govern de no complir amb el punt 7 de la moció 302-00072/15, que estableix que l’executiu de Salvador Illa ha de “mantenir l’ús institucional de la llengua catalana arreu del domini lingüístic català i en tots els canals que el Govern utilitzi”.