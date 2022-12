Turull diu que l’esmena d’ERC sobre desordres públics dona la raó a Junts

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha considerat que l’esmena presentada per ERC sobre els desordres públics dona la raó al posicionament que Junts ha mantingut des del primer moment. En una piulada a la xarxa social Twitter, ha afirmat que la seva formació va denunciar que el nou delicte de desordres públics agreujats “atacava” l’exercici de drets fonamentals per ser massa “arbitrari”. “Ara ens donen la raó i sols intenten matisar-lo”, ha dit Turull. D’aquesta manera, Turull ha reivindicat que “menys anys de presó a canvi del risc de més gent a la presó no és cap solució”.

Segons ja van fer públic els republicans, pel que fa als desordres públics, plantegen restringir les penes de presó als casos de violència amb lesions, suprimint les referències als casos en què hi ha només amenaces o incitació. La seva proposta passa per rebaixar la pena mínima del tipus agreujat a un any, en comptes dels tres anys de la proposta de reforma inicial. Una esmena, que segons ha confirmat el secretari general de Junts, ja s’havien proposat des del seu partit, tot i que ara ERC ho reformula.

PSOE i Podemos presenten esmenes en el seu text

El text inicial que PSOE i Podemos van registrar al Congrés establia que es podia atribuir delicte de desordres públics als qui “sense violència o intimidació, actuant en grup, envaeixin o ocupin, contra la voluntat del seu titular, el domicili d’una persona jurídica, un despatx, oficina o establiment o local, i causin amb això una pertorbació rellevant de la pau pública”. En aquest cas, entren en joc els moviments socials no violents, als quals s’establiria als participants penes de tres a sis mesos de presó.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats / ACN

L’esmena que han presentat elimina el requisit que ho facin “sense violència o intimidació”, de manera que ja no es podrà aplicar a protestes pacífiques de les entitats. Segons la justificació dels dos grups, l’esmena “busca oferir una major seguretat jurídica permetent una continuïtat respecte a l’actual modalitat atenuada de desordres públics”. A la pràctica, el text que queda en aquest apartat és el mateix de l’article 557 bis del Codi Penal del 2015.