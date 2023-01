El govern espanyol no veu “rellevant” la manifestació contra la cimera

El govern espanyol segueix sense donar-li importància a la manifestació independentista convocada pel mateix dia en què se celebra la cimera hispano-francesa a Barcelona. Aquest divendres, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, ha assegurat que no la veuen “rellevant”, però que és “respectable” el dret de l’ANC, Òmnium Cultural i el Consell de la República a protestar. Així i tot, ha assenyalat que els objectius de la trobada entre els presidents espanyol i francès, Pedro Sánchez i Emmanuel Macron, de dijous que ve “transcendeixen el plantejament de la manifestació”. Segons Gay, el paper del president del Govern, Pere Aragonès, “serà el mateix” que l’habitual dels presidents de les comunitats autònomes en actes similars. És a dir, participar en la salutació i recepció de la trobada.

La llista de temes d’Aragonès

Aragonès ha enviat una carta a Sánchez en la qual li proposa alguns temes que considera que ha de tractar amb el seu homòleg francès a la cimera del 19 de gener. En concret, el president de la Generalitat suggereix que s’abordi el suport a la sol·licitud d’oficialitat del català a les institucions europees i que s’aprofiti la trobada per parlar de l’impuls i la concreció del projecte H2Med.

Aragonès ha enviat una carta a Sánchez per suggerir-li temes que considera que ha de tractar amb Macron / Europa Press

Sobre això, Gay ha assegurat que no té “constància” de “l’ordre del dia ni dels temes que es tractaran”. Sobre l’hidroducte, l’executiu de Sánchez ja va concretar que va decidir celebrar la cimera hispano-francesa a Barcelona pel paper rellevant que té la capital catalana en aquest projecte d’interconnexió energètica amb Marsella.

Concentració a les columnes de Puig i Cadafalch

Per demostrar al govern espanyol i a Macron que el Procés no ha acabat amb una manifestació unitària, les entitats sobiranistes han convocat l’independentisme a concentrar-se a les columnes de Puig i Cadafalch, davant del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) on se celebra la trobada, el pròxim 19 de gener a les nou del matí.