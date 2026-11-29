Mentre escric això encara no tenim resultats, però sí que ja sabem que el nivell de participació és històric. Potser pel fet que el novembre és un mes de poques escapades de cap de setmana o perquè la gent intueix que aquest cop la decisió que prenguem és important: hem estat quatre anys sense pressupostos i les grans reformes necessàries han restat sense fer. És cert també, però, que el debat polític dels últims anys no ha girat entorn d’aquestes qüestions fonamentals i de futur, sinó més aviat sobre una visió sentimental i simbòlica de la política, on el president del govern ha volgut sobretot transmetre que l’alternativa al seu govern és l’arribada de l’extrema dreta al poder, un plantejament que fins i tot ha fet forat fora d’Espanya però que pot acabar simplificant una realitat política força més complexa. Tot i que l’evolució ideològica internacional és més aviat cap a posicions conservadores, el que cal és preguntar-se per què.
Les emocions han ocupat, tanmateix, un espai tan gran que fins i tot les qüestions pràctiques s’han plantejat en aquests termes. Com s’entén, si no, que un decret llei adopti el nom d’una dona que sense dubte és l’exemple menys adequat entre les víctimes d’una erràtica i equivocada política d’habitatge? La Guerra Civil i el franquisme també han estat sorprenentment presents en el debat polític, sobretot per la simplificació que respecte dels espais ideològics conservadors s’ha fet sobre la seva connivència amb la dictadura, mentre eren sobretot polítics d’esquerres els que reivindicaven mesures del franquisme en matèria de lloguer, inversió pública i control de preus.
La fragmentació parlamentària i la dependència d’acords entre partits molt diferents han complicat la presa de decisions, la qual cosa ha farcit l’argumentari de cada part, intentant apel·lar a la necessitat d’una majoria consistent i coherent que permeti operar com una majoria absoluta en un sentit o en un altre. Mentrestant, els reptes del país són enormes: la població creix i cada vegada hi ha més demanda d’habitatge a les grans ciutats. Cal revisar la normativa urbanística, facilitar la construcció de nous habitatges i trobar solucions que permetin millorar-ne l’accés. La transició energètica també exigeix inversions importants en xarxes elèctriques i les infraestructures que permetin aprofitar millor el potencial de les energies renovables. Sobre això en l’àmbit conservador hem sentit algunes propostes, però, a més, la intel·ligència artificial està transformant l’economia i obre oportunitats que Espanya podria aprofitar, però també reptes i tensions per al mercat de treball. D’aquesta IA, ni una paraula.
No és menor, però, un altre assumpte, que afecta directament l’estat de dret: les polèmiques sobre la independència de determinades institucions, les investigacions per presumpta corrupció i les discrepàncies sobre decisions de despesa pública, com l’increment de la inversió en defensa, s’han pogut afrontar només de manera molt superficial en debats, mítings i entrevistes, molt més centrats en qüestions òbvies com són la composició que tindrà cada espai, tenint en compte que cap partit pot obtenir una majoria absoluta. Tant el pacte de PP i VOX com el del PSOE amb Frente Amplio i les esquerres sobiranistes tindrien tensions i contradiccions, i obligarien a negociar prioritats que no sempre coincideixen.
És legítim que cadascú tingui les seves preferències i que valori de manera diferent els riscos de cada opció. Però seria convenient que el debat no es limités a decidir quins partits ens generen més simpatia o rebuig. També hauríem de preguntar-nos quina alternativa té més possibilitats d’aprovar pressupostos, impulsar reformes, garantir el bon funcionament de les institucions i afrontar els problemes del país. Si és cert que l’alternança política és un mecanisme saludable en qualsevol democràcia, no garanteix per si sola una millor gestió. El que realment importa és que qualsevol govern, sigui del signe que sigui, tingui capacitat de governar, respecti les institucions i assumeixi la responsabilitat de prendre decisions. Tant de bo l’aproximació de cada ciutadà a les urnes s’hagi produït en aquests termes: quin govern pot oferir més estabilitat, arribar a acords i preparar Espanya (i pel que fa a nosaltres, Catalunya) per als reptes dels pròxims anys? Menys dubtar sobre la correcció de tot el procés electoral o sobre la constitucionalitat d’alguna candidatura política i més fer-se preguntes essencials. Però dubto que hagi estat el cas, sigui quin sigui el resultat.