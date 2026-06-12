La fastuositat de la visita del Sant Pare a Catalunya també ha ensenyat les vergonyes. Com ara, s’ha mostrat amb plenitud en mans de quin autoodi està l’Església catalana. És curiós, Montserrat és dels pocs llocs on he vist la seguretat privada i policia requisant estelades. Ara per Sant Joan farà un any. L’altre, ha estat a la Sagrada Família. Precisament, el dia de la benedicció de la Torre de Jesús on un espectacle cinematogràfic d’en Paulí Subirà -els asseguro que és un geni, l’he tingut de cap- va mostrar la capacitat estètica que genera el país, això sí, sempre que hi hagi diners al darrere.
Uns cantaires -sí, cantaires- van ser expulsats per portar estelades i la intenció de cantar Els Segadors. Els cantaires van ser encapsulats pels Mossos d’Esquadra a petició del Cos Nacional de Policia. Pobres Mossos, reduïts a vigilants del gueto per obra i gràcia per aquest succedani de governador civil que és en Carlos Prieto, el veritable conseller d’Interior.
Alguna cosa grinyola quan la policia es preocupa més de vigilar que els indepes no en facin de les seves, i, en canvi, poden volar-li el cervell d’un tret a un senyor al carrer Balmes davant d’una comissaria. Tot plegat, en un dia que la capital catalana estava literalment blindada per un dispositiu de seguretat tant extraordinari com extravagant. Sí l’independentisme de cant i bandera és un perill, és que han perdut l’oremus.