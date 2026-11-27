És una de les obres més conegudes de Prokófiev. El conte musical Pere i el llop. Un pobre rabadà que, per matar l’avorriment de comptar ovelles, s’inventava que ve el llop per esverar els habitants del poble. Els vilatans que el van a socórrer en arribar s’adonen que els havia aixecat la camisa. Ni llop, ni ensurt, només el pastor rient com un carcamal. Finalment, el dia que el pastor va veu que el llop s’acosta al ramat, demana auxili. Els veïns, tips de la brometa, fan el sord. El llop fa una bona graellada.
El relat és simple. De fet, els contes són per al que són, adoctrinar en la brutalitat de la vida amb aire de tristesa malcontenta. La faula d’en Pere i el llop ha estat molt habitual en la política contemporània. De fet, es va arribar a un nivell de sofisticació amb el famós lema de José Zaragoza, amb el PSC, Si tu no hi vas, ells tornen. El lema ha passat a la història del màrqueting polític i s’ha reinventat en diversos formats i missatges.
Les eleccions del 29-N són un gran exemple de la remasterització política de Pere i el Llop. Tot i que aquesta vegada totes les enquestes apunten que el llop és gros i ve amb els ullals esmerilats. El missatge és tan potent que fa difícil qualsevol debat. Fins i tot costa recordar que quan les dues Espanyes es barallen a qui sempre li toca el rebre és a Catalunya. Les eleccions de diumenge semblen un plebiscit entre continuar igual de malament o empitjorar. No hi ha missatge més ben pensat, amb més força i més adaptable a cada formació política.
Tant és així que els que van votar amb entusiasme el 155 i participaven de la maneta en manifestacions i fets contra els independentistes ara clamen perquè salvem la democràcia espanyola. Un sistema corcat en el qual estem ficats perquè no hi ha hagut prou força o intel·ligència per sortir-ne. Segurament, si la crida al llop serveix perquè la mobilització capgiri les enquestes, tot continuarà igual i sentirem les rialles d’en Pere a quilòmetres. I ves a saber quina serà la reacció dels que havien venut el blat abans de tenir-lo al sac i ben lligat. Si, per contra, l’alarma del llop no reeixís, el mal averany és evidentment pitjor. Fet i fet, en Pere s’ha professionalitzat, i la resignació, també.