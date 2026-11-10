Cerca de 700 empresas catalanas se han adherido a la huelga general de este miércoles, una movilización que quiere trasladar al mundo laboral el malestar por el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para llegar a fin de mes. La convocatoria llega también con una factura económica potencial de miles de millones de euros. La Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) calcula que la parada podría afectar hasta 4.560 millones de euros de actividad económica en todo el Estado, en un escenario de seguimiento del 70%. La cifra equivaldría al 0,27% del PIB español anual. En un supuesto de participación del 30%, la afectación se reduciría hasta los 1.850 millones, un 0,11% del PIB. Se trata, en todo caso, de estimaciones de actividad potencialmente afectada, no de pérdidas efectivas ni de producción que necesariamente deje de recuperarse.

Cataluña afronta la jornada sin una estimación propia del costo económico de la huelga, pero con unas magnitudes que permiten dimensionar el volumen de actividad que está en juego. El país generó en 2025 un producto interior bruto de 334.765 millones de euros, un crecimiento real del 2,7%, según los datos provisionales del Idescat. Esto equivale a una media contable de unos 917 millones de euros diarios. La industria aportó 57.511 millones de euros y los servicios, 230.254 millones, según la distribución sectorial del PIB. Esta equivalencia, sin embargo, no se puede interpretar como el costo de un día de huelga: no toda la economía se detiene ni toda la actividad interrumpida se pierde definitivamente.

Decenas de contenedores de mercancías preparados en la Zona Franca del Puerto de Barcelona | Gerard Escaich Folch (ACN)

El músculo exportador catalán también da una idea de la dimensión del tejido productivo que puede quedar afectado por las interrupciones. Las empresas del país vendieron al exterior bienes por valor de 100.778,6 millones de euros en 2025, un 0,6% más que el año anterior y un nuevo récord histórico, según ACCIÓ. Cataluña concentró el 26% de las exportaciones españolas y superó por tercer año consecutivo la barrera de los 100.000 millones. Los retrasos en las entregas, las alteraciones logísticas y los problemas para cumplir compromisos comerciales pueden tener consecuencias que vayan más allá de las horas de parada. En el ámbito estatal, el Club de Exportadores e Inversores Españoles ha calculado que una huelga con seguimiento generalizado podría afectar 1.600 millones de euros en bienes y servicios destinados a la exportación, una estimación que no está desglosada por territorios.

Pero el costo de la parada no recae exclusivamente sobre el tejido productivo. La huelga también tiene un costo directo para los bolsillos de los trabajadores que deciden secundarla. La jornada de parada conlleva la pérdida del salario correspondiente al día no trabajado, pero el descuento no se limita al sueldo base: también incluye la parte proporcional de los complementos salariales, del descanso semanal y de las pagas extraordinarias. Así, un trabajador con un salario bruto anual de 24.000 euros puede dejar de percibir unos 66 euros por un día de huelga, mientras que para un sueldo de 36.000 euros el costo se acerca a los 99 euros. La cantidad varía según las condiciones retributivas de cada trabajador.

Trabajadores de Mercadona en uno de los espacios logísticos / Mercadona

Adhesiones empresariales a la huelga del 11-N

La dimensión empresarial de la protesta también se refleja en las adhesiones. En Cataluña, cerca de 700 empresas se han sumado a la convocatoria, mientras que CCOO y UGT han anunciado más de 3.600 adhesiones de comités de empresa, juntas de personal y secciones sindicales en todo el Estado. Entre las compañías con representación laboral adherida están Seat, Airbus, Iberia, Telefónica, Zara y Glovo, además de universidades, centros educativos, hospitales y residencias. Las adhesiones, sin embargo, no equivalen a una previsión de seguimiento efectivo ni permiten calcular cuántos trabajadores dejarán de trabajar durante la jornada.

Las pequeñas y medianas empresas y los autónomos son uno de los colectivos que las organizaciones empresariales sitúan entre los más expuestos a las consecuencias de la parada. Muchos negocios dependen de la facturación diaria y disponen de menos margen financiero para absorber una interrupción de los ingresos. La patronal Pimec ha habilitado un canal para que las empresas comuniquen las incidencias y las afectaciones de la jornada, pero no ha difundido una estimación propia en euros sobre el costo de la huelga en Cataluña. Su presidente, Antoni Cañete, ha cuestionado la utilidad de la parada como instrumento para resolver la crisis residencial, aunque reconoce que el encarecimiento de la vivienda también afecta la competitividad empresarial, especialmente a la hora de captar y retener trabajadores.

Cabecera de la concentración por el derecho a la vivienda en Barcelona / ACN

La Cámara de Comercio de Barcelona considera que la huelga general del 11-N «tiene un carácter más político que económico» con unas implicaciones que «no pueden entender». Según el ente cameral, la vivienda «no se puede considerar un aspecto vinculado directamente a las relaciones laborales» y el problema «estructural de oferta no se resuelve con una huelga». La Cámara considera que la huelga causará un «impacto» en el tejido empresarial «difícil de justificar».

Ahora bien, la protesta no se entiende solo a partir del impacto que puede tener sobre la producción. Su origen es un malestar social que los sindicatos quieren situar en el centro del debate económico: la distancia entre los ingresos del trabajo y el costo de la vida. Los datos de la vivienda son especialmente significativos en Cataluña. El alquiler medio se situó en 877,81 euros mensuales durante el segundo trimestre de 2026, según el Idescat a partir de los contratos depositados en el Incasòl. En Barcelona ciudad, la media llegó a los 1.140,89 euros. El precio del alquiler en el conjunto del país creció un 2,7% interanual, mientras que en la capital el incremento fue del 0,5%.

La presión residencial convive con unos datos de pobreza que muestran las dificultades de muchos hogares. El 24,8% de la población catalana se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, ocho décimas más que el año anterior, según la encuesta de condiciones de vida del Idescat. La tasa de riesgo de pobreza se situaba en el 18,9%. La renta media neta anual por persona era de 17.262 euros. Son indicadores que ayudan a contextualizar las reivindicaciones de los convocantes, aunque la tasa de pobreza (AROPE) incluye el conjunto de la población y no exclusivamente las personas ocupadas.

«Salarios, vivienda y precios», lema de la huelga

La huelga está convocada durante 24 horas bajo el lema Salarios, vivienda y precios, y tiene el objetivo de convertir la crisis residencial en una cuestión central de las reivindicaciones laborales. CCOO, UGT y otras organizaciones sindicales y sociales reclaman vivienda asequible, mejoras salariales para recuperar poder adquisitivo, una reducción de la jornada laboral, el refuerzo de la negociación colectiva y la defensa de los servicios públicos y las pensiones. La convocatoria también incorpora demandas de medidas contra la especulación inmobiliaria y de protección de las personas afectadas por los desahucios.

Los sindicatos sostienen que tener un trabajo ya no garantiza poder acceder a una vivienda digna, especialmente en las grandes áreas metropolitanas, donde el costo residencial absorbe una parte creciente de los ingresos. También denuncian que la evolución de los salarios no permite compensar el encarecimiento de los gastos básicos y reclaman que los incrementos salariales y la negociación colectiva recuperen centralidad. UGT ha defendido, entre otras medidas, un incremento de al menos el 7% del salario mínimo interprofesional para el 2027.

La patronal, por su parte, cuestiona que una huelga general sea una respuesta adecuada a la crisis de la vivienda y advierte de las consecuencias que puede tener sobre la actividad empresarial. El debate también tiene una dimensión política: los convocantes interpelan a las administraciones por las políticas residenciales y de protección social, mientras que la patronal considera que las soluciones deben pasar por las políticas públicas, el aumento de la oferta de vivienda y la negociación, no por la paralización de la actividad. Todo ello, a las puertas de las elecciones del 29-N, y un día antes de que arranque oficialmente la campaña electoral.

Usuarios frente a las pantallas de información de Rodalies en la estación de Sants de Barcelona Autor: Iñaki Martinez Azpiroz

En Cataluña, la afectación también dependerá de los servicios mínimos y de la capacidad de movilización en sectores como el transporte, la enseñanza, la industria y los servicios. La Generalitat ha establecido un 25% del servicio habitual de transporte público durante las horas punta, entre las 6.30 y las 9.30 horas y entre las 16.30 y las 21 horas. Fuera de estas franjas no hay un porcentaje mínimo general de circulación de viajeros. La medida afecta Rodalies, Metro, FGC, Tram y autobuses urbanos e interurbanos.

La jornada del 11-N llega con dos magnitudes que conviven sin que una anule a la otra: el costo potencial de interrumpir la actividad productiva y el malestar social que ha llevado a los sindicatos a convocar la parada. Cataluña genera más de 334.000 millones de euros de PIB anuales y ha logrado un récord exportador, pero casi una cuarta parte de la población sigue en riesgo de pobreza o exclusión social y el alquiler medio ya se acerca a los 900 euros mensuales. En la calle, este miércoles se vivirá una gran contradicción: se perderán dinero deteniendo la economía, pero también se pondrá de manifiesto la gran dificultad de mantener unas condiciones de vida dignas en una parte cada vez más grande de trabajadores.