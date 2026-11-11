La huelga comienza con polígonos industriales detenidos en todo el país

La huelga general del 11 de noviembre ha comenzado con una afectación importante en algunos de los principales centros industriales y logísticos de Cataluña. Los sindicatos han calificado de «histórico» el inicio de la movilización, y aseguran que varios polígonos industriales han quedado prácticamente detenidos, con incidencia en empresas de sectores como el automovilístico, la alimentación, la química y la logística.

Según las primeras valoraciones de las organizaciones convocantes, el paro ha tenido un seguimiento muy elevado en empresas como Seat, en Martorell; Ficosa, en Viladecavalls; Grífols, en Parets del Vallès; y Repsol Fuels, en la Pobla de Mafumet. También se han visto afectadas las instalaciones de Mercabarna y la terminal de carga de contenedores del puerto de Barcelona. CCOO y UGT han destacado que los turnos de noche de estas empresas han registrado una participación muy elevada, hasta el punto de que en algunos centros la actividad ha quedado prácticamente paralizada.

La movilización también ha tenido incidencia en otras grandes industrias, como Almirall, Damm, Hartmann, Maxion Wheels y Motherson SAS, según los datos facilitados por los sindicatos. En Tarragona se han bloqueado polígonos como el Francolí, Riu Clar o Constantí, mientras que en las Terres de l’Ebre los accesos están cortados al polígono del Baix Ebre y al Catalunya Sud. En las comarcas gerundenses, hay afectaciones alrededor de Nestlé o Mercagirona, mientras que en Lleida las hay en Camí de Frares o el Industrial Segre.

Piquete de la CGT en la rotonda del cementerio de Lleida, que corta la LL-11. Autor: Roger Segura

En los servicios, un 80% de seguimiento, según los sindicatos

En el sector de los servicios, las organizaciones convocantes cifran en un 80% la afectación de la huelga en la recogida de residuos del Área Metropolitana de Barcelona. El 11-N ha logrado reunir a organizaciones sindicales mayoritarias y movimientos sociales. Además de CCOO y UGT, que han registrado la huelga general de 24 horas, se han sumado las organizaciones de la Taula Sindical, como la CGT, la IAC y la Intersindical-CSC. El Sindicato de Inquilinas y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han sido, sin embargo, los impulsores iniciales de una protesta que sitúa la vivienda en el centro del conflicto social.

La secretaria general de CCOO, Belén López, ha destacado el “éxito” en las primeras horas de la huelga general y ha señalado una “jornada histórica”. “Está todo parado”, ha manifestado. López ha afirmado que esto pone de manifiesto que la gente trabajadora está “muy harta” de la situación laboral y de la de la vivienda.

La convocatoria combina dos reivindicaciones que los promotores consideran estrechamente vinculadas: la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y el acceso a una vivienda digna. Los sindicatos denuncian que el encarecimiento del costo de la vida ha erosionado los salarios y que el precio de los alquileres absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos de las familias. Por eso, reclaman incrementos salariales, desbloqueo de la negociación colectiva y medidas de intervención en el mercado inmobiliario, como limitar los precios de los alquileres, garantizar contratos estables y frenar la especulación.

La jornada tiene, además, una dimensión política inevitable. Es la primera gran huelga general impulsada por los sindicatos mayoritarios en el Estado desde 2012 y coincide con la recta final antes del inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre. Los convocantes han defendido que quieren situar los salarios y la vivienda en el centro de la agenda política y presionar a las administraciones para que adopten medidas, aunque la proximidad de las elecciones también ha alimentado el debate sobre la dimensión política de la movilización.

Después de los primeros paros en los grandes centros productivos, los sindicatos quieren que la protesta se traslade también a la calle. La manifestación unitaria de Barcelona está prevista a las 17.30 horas en los Jardinets de Gràcia, en una jornada que tendrá movilizaciones paralelas en Girona, Tarragona y Lleida. El objetivo de las organizaciones convocantes es que el paro no se limite a los centros de trabajo y se convierta en una expresión amplia del malestar social por las condiciones de vida y de trabajo.