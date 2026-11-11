La vaga arrenca amb polígons industrials aturats a arreu del país

La vaga general de l’11 de novembre ha començat amb una afectació important en alguns dels principals centres industrials i logístics de Catalunya. Els sindicats han qualificat “d’històrica” l’arrencada de la mobilització, i asseguren que diversos polígons industrials han quedat pràcticament aturats, amb incidència en empreses de sectors com l’automoció, l’alimentació, la química i la logística.
Segons les primeres valoracions de les organitzacions convocants, l’aturada ha tingut un seguiment molt elevat en empreses com Seat, a Martorell; Ficosa, a Viladecavalls; Grífols, a Parets del Vallès; i Repsol Fuels, a la Pobla de Mafumet. També s’han vist afectades les instal·lacions de Mercabarna i la terminal de càrrega de contenidors del port de Barcelona. CCOO i UGT han destacat que els torns de nit d’aquestes empreses han registrat una participació molt elevada, fins al punt que en alguns centres l’activitat ha quedat pràcticament paralitzada.
La mobilització també ha tingut incidència en altres grans indústries, com Almirall, Damm, Hartmann, Maxion Wheels i Motherson SAS, segons les dades facilitades pels sindicats. A Tarragona s’han bloquejat polígons com el Francolí, Riu Clar o Constantí, mentre que a les Terres de l’Ebre els accessos estan tallats al polígon del Baix Ebre i al Catalunya Sud. A les comarques gironines, hi ha afectacions al voltant de la Nestlé o Mercagirona, mentre que a Lleida n’hi ha a Camí de Frares o l’Industrial Segre.
Als serveis, un 80% de seguiment, segons els sindicats
En el sector dels serveis, les organitzacions convocants xifren en un 80% l’afectació de la vaga en la recollida de residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’11-N ha aconseguit aplegar organitzacions sindicals majoritàries i moviments socials. A més de CCOO i UGT, que han registrat la vaga general de 24 hores, s’hi han sumat les organitzacions de la Taula Sindical, com la CGT, la IAC i la Intersindical-CSC. El Sindicat de Llogateres i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) han estat, però, els impulsors inicials d’una protesta que situa l’habitatge al centre del conflicte social.
La secretària general de CCOO, Belén López, ha destacat l’“èxit” en les primeres hores de la vaga general i ha apuntat a una “jornada històrica”. “Està tot parat”, ha manifestat. López ha afirmat que això posa de manifest que la gent treballadora està “molt farta” de la situació laboral i de la de l’habitatge.
La convocatòria combina dues reivindicacions que els promotors consideren estretament vinculades: la recuperació del poder adquisitiu dels treballadors i l’accés a un habitatge digne. Els sindicats denuncien que l’encariment del cost de la vida ha erosionat els salaris i que el preu dels lloguers absorbeix una part cada vegada més gran dels ingressos de les famílies. Per això, reclamen increments salarials, desbloqueig de la negociació col·lectiva i mesures d’intervenció en el mercat immobiliari, com limitar els preus dels lloguers, garantir contractes estables i frenar l’especulació.
La jornada té, a més, una dimensió política inevitable. És la primera gran vaga general impulsada pels sindicats majoritaris a l’Estat des del 2012 i coincideix amb la recta final abans de l’inici de la campanya electoral del 29 de novembre. Els convocants han defensat que volen situar els salaris i l’habitatge al centre de l’agenda política i pressionar les administracions perquè adoptin mesures, tot i que la proximitat de les eleccions també ha alimentat el debat sobre la dimensió política de la mobilització.
Després de les primeres aturades als grans centres productius, els sindicats volen que la protesta es traslladi també al carrer. La manifestació unitària de Barcelona està prevista a les 17.30 hores als Jardinets de Gràcia, en una jornada que tindrà mobilitzacions paral·leles a Girona, Tarragona i Lleida. L’objectiu de les organitzacions convocants és que l’aturada no es limiti als centres de treball i es converteixi en una expressió àmplia del malestar social per les condicions de vida i de treball.