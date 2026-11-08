De la fábrica a la puerta de casa: la mutación de las huelgas generales en el Estado

El anuncio de la huelga general del 11 de noviembre marca un posible punto de inflexión en la historia reciente de las movilizaciones sociales en el Estado español. Por primera vez en el ciclo de grandes huelgas generales protagonizado por los principales sindicatos de clase desde 2012, el acceso a una vivienda digna ocupa una posición central en la convocatoria, junto a las reivindicaciones salariales y laborales. El conflicto social ya no se libra exclusivamente a las puertas de la fábrica o de la oficina, sino también a la puerta de casa. La movilización, que reúne a CCOO, UGT, CGT, CNT, Co.Bas, Intersindical y las organizaciones del movimiento por la vivienda, plantea una ampliación del concepto tradicional de conflicto laboral. La convocatoria reclama salarios dignos, vivienda asequible, reducción de jornada y medidas contra la precariedad. Su elemento diferencial es que sitúa las condiciones materiales de vida, y especialmente el coste de la vivienda, en el centro de la agenda sindical. Argumentan que no es solo una protesta contra las condiciones en las que se trabaja, sino también contra la imposibilidad de vivir dignamente con los ingresos que proporciona este trabajo.

Cambio de paradigma social de las huelgas generales

Si miramos atrás, el cambio es notable respecto al ciclo de protestas que enfrentó el ejecutivo de Mariano Rajoy entre 2012 y 2014. Durante esos años, con una tasa de desempleo que llegó a superar el 26% de la población activa, la prioridad de buena parte de la clase trabajadora era la supervivencia laboral. La reforma laboral de febrero de 2012 abarató el despido, facilitó los expedientes de regulación de empleo y modificó las reglas de la negociación colectiva, dando más protagonismo a los convenios de empresa. Las grandes huelgas generales del 29 de marzo (29-M) y del 14 de noviembre (14-N) de ese mismo año fueron la respuesta sindical a estas medidas y a las políticas de austeridad aplicadas en plena crisis de la deuda soberana europea.

El escenario actual ha mutado. El estado español ha recuperado buena parte del empleo perdido durante la crisis financiera y las afiliaciones a la Seguridad Social han alcanzado máximos históricos. Sin embargo, la recuperación del mercado laboral no ha ido acompañada de una mejora equivalente de la capacidad adquisitiva de todos los hogares. El trabajo sigue siendo una condición necesaria para mantener un nivel de vida digno, pero cada vez menos suficiente para garantizarlo, especialmente en los territorios con más presión inmobiliaria, como es el caso de Cataluña. La evolución del alquiler en Cataluña ilustra esta contradicción. Según los datos del Instituto Catalán del Suelo recogidos por el Idescat, el precio medio mensual de los contratos pasó de los 571,2 euros en 2012 a los 860,7 euros en 2025. Es decir, un incremento aproximado del 51% en trece años.

Esta evolución ayuda a entender por qué la vivienda ha dejado de ser una cuestión estrictamente patrimonial o urbanística para convertirse en un problema laboral. Una parte creciente de los ingresos familiares se destina a pagar el alquiler o la hipoteca, lo que reduce los recursos disponibles para la alimentación, el transporte, la educación y el resto de necesidades cotidianas. La inflación acumulada en los últimos años, especialmente después de la crisis energética y de precios desencadenada en 2022, ha añadido presión a unas economías domésticas que ya partían de una situación de vulnerabilidad.

Huelga general del 29 de marzo de 2012, en Madrid RTVE

En este contexto, la huelga del 11-N consolida una alianza entre los sindicatos de clase tradicionales, las centrales alternativas y el movimiento por la vivienda. Una convergencia que responde a una realidad cada vez más evidente: las reivindicaciones salariales pierden parte de su eficacia si no van acompañadas de medidas que permitan controlar el principal coste fijo de muchas familias.

Anatomía de una mutación: del trabajador desempleado al trabajador empobrecido

Esta transformación responde a una metamorfosis profunda de la realidad socioeconómica. Si durante el ciclo 2012-2014 el rostro de la crisis era el del trabajador expulsado del mercado laboral, que enfrentaba la pérdida de la prestación por desempleo y las dificultades para reincorporarse a la actividad económica, ahora emerge la figura del trabajador empobrecido. Una persona que tiene trabajo, cobra una nómina y cotiza, pero que no necesariamente dispone de los recursos suficientes para acceder a una vivienda o mantenerla.

El problema no es exclusivamente español. La dificultad de acceder a una vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad en las economías europeas, especialmente en las grandes áreas metropolitanas. En su informe anual de 2025, el Banco de España calcula que un hogar no propietario necesitaba, de media, el equivalente a 6,8 años de renta neta para adquirir una vivienda en el Estado en 2024. En Barcelona, esta proporción se elevaba hasta los nueve años. En el caso del alquiler, la presión es aún más inmediata, porque no exige disponer de un ahorro inicial para comprar, pero obliga a enfrentar mensualmente unos precios que pueden absorber una parte muy elevada de los ingresos. La consecuencia es una redistribución inversa de la renta: una parte del salario que debería permitir sostener el consumo y el ahorro acaba transferida a los propietarios de los inmuebles, y la vivienda se convierte en un factor determinante de la capacidad real de compra de los trabajadores.

La calle también se implica en la lucha laboral

Este desplazamiento del eje del conflicto ha reconfigurado el sujeto político y la organización sindical. La centralidad que antes ocupaban la asamblea de empresa o el comité de fábrica se complementa ahora con el sindicato de barrio, las redes de inquilinos y las plataformas contra los desahucios. El movimiento por la vivienda ha desarrollado instrumentos propios de presión y negociación, desde la resistencia a los desahucios hasta las campañas de regulación de los alquileres y las movilizaciones contra grandes propietarios.

La herramienta de presión tradicional —la parada de la producción— se amplía hacia otras formas de movilización y reivindicación social, y se plantea hasta qué punto tiene sentido negociar incrementos salariales del 3% o del 4% en los convenios colectivos cuando una parte sustancial de las economías familiares queda condicionada por el encarecimiento de la vivienda y de los suministros. La reivindicación salarial no desaparece, pero queda vinculada a una cuestión más amplia: qué capacidad adquisitiva conserva realmente un trabajador después de pagar los gastos imprescindibles para vivir. La mutación social del 11-N ha situado la vivienda, la regulación de los alquileres y las políticas públicas de acceso a la vivienda dentro del mismo espacio de reivindicación que las condiciones laborales.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llega al Congreso de los Diputados antes de la votación de los decretos de vivienda este viernes..

Una metamorfosis integrada en cuatro décadas

Esta redefinición de la protesta se inserta en la larga genealogía de las paradas generales que han marcado la agenda política del Estado español desde la Transición. La historia de las huelgas generales democráticas no ha sido solo una sucesión de protestas contra reformas laborales. En noviembre de 1976, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales impulsó una convocatoria general que denunciaba el paro, la inflación y las condiciones económicas. El 5 de abril de 1978, otra movilización, vinculada a una jornada europea contra el paro, volvió a situar las dificultades materiales de la población trabajadora en el centro de la protesta.

Uno de los grandes momentos de esta trayectoria llegó el 14 de diciembre de 1988. Esa jornada paralizó buena parte del Estado para forzar al ejecutivo de Felipe González a retirar el Plan de Empleo Juvenil y modificar su política económica y laboral. La movilización evidenció la capacidad de presión de los sindicatos y se convirtió en uno de los principales episodios de confrontación entre un gobierno socialista y las organizaciones de trabajadores. En 1994, una nueva huelga general volvió a movilizar a los trabajadores contra la reforma laboral y las medidas de flexibilización del mercado de trabajo.

Con el cambio de siglo, la dinámica de negociación y confrontación se mantuvo. La huelga del 20 de junio de 2002 contra el conocido como Decretazo de José María Aznar, que modificaba el sistema de protección por desempleo, y la del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero, precedieron al gran ciclo de combatividad contra la austeridad que protagonizó el gobierno de Rajoy en 2012. Ese año, las movilizaciones traspasaron las fronteras estatales y se coordinaron con una jornada europea de protesta contra las políticas de ajuste.

Manifestación por el derecho a una vivienda digna en Barcelona / EuropaPress

Más adelante, las huelgas feministas del 8 de marzo de 2018 y 2019 introdujeron otra transformación importante en la cultura sindical. Las convocatorias ampliaron el concepto tradicional de huelga más allá de la producción remunerada, incorporando los cuidados, el consumo y las tareas domésticas. La protesta dejaba de limitarse al lugar de trabajo para señalar actividades esenciales para el funcionamiento de la sociedad que a menudo no tienen reconocimiento económico ni laboral.

El 11-N recoge parte de este legado, y le incorpora una nueva dimensión. La convocatoria llega después de catorce años sin una huelga general avalada por los grandes sindicatos estatales y en un contexto en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales fuentes de malestar social. No es una ruptura absoluta con la tradición sindical, sino una ampliación de su perímetro: la defensa de los derechos laborales incorpora también la defensa de las condiciones materiales que permiten sostener una vida digna.

El cambio de fondo es que la respuesta social ya no se mide exclusivamente por la letra pequeña del contrato laboral, sino por la capacidad real de los salarios para garantizar la subsistencia. Si durante décadas el conflicto sindical tuvo como principal escenario la fábrica y la oficina, ahora también se disputa en el mercado inmobiliario. La nómina continúa siendo el centro de la relación laboral, pero su valor se determina cada vez más por lo que queda después de pagar un techo.