Catalunya registra el doble de caída del consumo eléctrico que España el 11-N

La demanda eléctrica en Catalunya ha caído un 15% este miércoles, coincidiendo con la huelga general del 11-N. Se trata de una bajada que prácticamente duplica la registrada en el conjunto del Estado, donde la reducción del consumo se ha situado en el 7,46% hasta las once de la mañana, según la información facilitada por el Gobierno de la Generalitat. Los datos reflejan una incidencia más intensa de la parada sobre la actividad en Catalunya en las primeras horas de la jornada. La diferencia también presenta oscilaciones a lo largo de la mañana. En el Estado, la franja de mayor caída se ha registrado entre las diez y las once, cuando la demanda eléctrica ha disminuido un 15,49% respecto de la prevista. A pesar de este descenso puntual, que ha hecho público Red Eléctrica, el balance acumulado de las primeras horas mantiene la bajada estatal por debajo de la registrada en Catalunya.

Piquete de la CGT en la rotonda del cementerio de Lleida, que corta la LL-11. Autor: Roger Segura / ACN

El consumo eléctrico es uno de los indicadores que permiten aproximar el impacto de una huelga general sobre la actividad económica. La reducción de la demanda puede reflejar la parada o la disminución de la actividad en sectores industriales, comerciales y de servicios, aunque no permite determinar directamente cuántos trabajadores han secundado la convocatoria.

CCOO y UGT han cifrado el seguimiento de la huelga general en una media del 84%. La secretaria general de CCOO en Catalunya, Belén López, ha asegurado que «Catalunya ha paralizado todos los sectores de la producción, el comercio, la industria, el transporte y la educación». El secretario general de UGT, Camil Ros, ha afirmado que la circulación por carreteras «era mínima» y que el centro de Barcelona está «vacío». «Ha sido un éxito de movilización», ha remarcado Ros. Ambos representantes sindicales han pedido a los partidos políticos y a la patronal que «escuchen» a la población. «Deben asumir un compromiso muy claro, que la gente quiere vivir dignamente con un salario digno», ha subrayado el representante de UGT.

Poco seguimiento de la huelga, según Pimec

A pesar de la notable caída del consumo eléctrico, el secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha asegurado que la huelga general del 11-N ha tenido un 8,3% de seguimiento de personas que debían trabajar y han secundado la parada. Con datos hasta las 11.42 h, Ginesta ha explicado que la huelga ha tenido un “bajo seguimiento”, pero que ha tenido una “afectación relevante” para las empresas. En concreto, la actividad se ha visto afectada en un 27,5% de las empresas activas, que han visto su actividad directamente o indirectamente reducida o parada. Un 54,3% de las empresas no han tenido ninguna persona en huelga y un 6,7% de las personas previstas no han podido llegar al centro de trabajo por las afectaciones a la movilidad.