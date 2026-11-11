Catalunya registra el doble de caiguda del consum elèctric que Espanya l’11-N

La demanda elèctrica a Catalunya ha caigut un 15% aquest dimecres, coincidint amb la vaga general de l’11-N. Es tracta d’una davallada que pràcticament duplica la registrada al conjunt de l’Estat, on la reducció del consum s’ha situat en el 7,46% fins a les onze del matí, segons la informació facilitada pel Govern de la Generalitat. Les dades reflecteixen una incidència més intensa de l’aturada sobre l’activitat a Catalunya en les primeres hores de la jornada. La diferència també presenta oscil·lacions al llarg del matí. A l’Estat, la franja de més caiguda s’ha registrat entre les deu i les onze, quan la demanda elèctrica ha disminuït un 15,49% respecte de la prevista. Tot i aquest descens puntual, que ha fet públic Red Eléctrica, el balanç acumulat de les primeres hores manté la davallada estatal per sota de la registrada a Catalunya.
El consum elèctric és un dels indicadors que permeten aproximar l’impacte d’una vaga general sobre l’activitat econòmica. La reducció de la demanda pot reflectir l’aturada o la disminució de l’activitat en sectors industrials, comercials i de serveis, tot i que no permet determinar directament quants treballadors han secundat la convocatòria.
CCOO i UGT han xifrat el seguiment de la vaga general en una mitjana del 84%. La secretària general de CCOO a Catalunya, Belén López ha assegurat que “Catalunya ha paralitzat tots els sectors de la producció, el comerç, la indústria, el transport i l’educació”. El secretari general d’UGT, Camil Ros, ha afirmat que la circulació per carreteres “era mínima” i que el centre de Barcelona és “buit”. “Ha estat un èxit de mobilització”, ha remarcat Ros. Ambdós representants sindicals han demanat als partits polítics i a la patronal que “escoltin” la població. “Han d’agafar un compromís molt clar, que la gent vol viure dignament amb un salari signe”, ha subratllat el representant d’UGT.
Poc seguiment de la vaga, segons Pimec
Tot i la caiguda del consum elèctric notable, el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha assegurat que la vaga general de l’11-N ha tingut un 8,3% de seguiment de persones que havien de treballar i han secundat l’aturada. Amb dades fins a les 11.42 h, Ginesta ha explicat que la vaga ha tingut un “baix seguiment”, però, que ha tingut una “afectació rellevant” per les empreses. En concret, l’activitat s’ha vist afectada en un 27,5% de les empreses actives, que han vist la seva activitat directament o indirectament reduïda o aturada. Un 54,3% de les empreses no han tingut cap persona en vaga i un 6,7% de les persones previstes no han pogut arribar al centre de treball per les afectacions a la mobilitat.