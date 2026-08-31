El consell d’administració de Parlem Telecom ha aprovat aquest dilluns en un consell d’administració el relleu d’Ernest Pérez-Mas com a president executiu de la companyia, en una operació que culmina el canvi de control accionarial que ha anat prenent forma durant els darrers anys. El seu lloc, en funcions no executives, l’assumirà Silvia Martínez Losas, una advocada especialista en fusions i adquisicions que ja té presència en diversos consells d’administració vinculats a l’accionista majoritari de Parlem, Inveready. Però a més, el consell ha decidit nomenat dos directors generals: Juli Sala i David Ayats. Ara bé, com es descriu en un comunicat publicat a BME Growth i com ha pogut contrastar Món Economia de l’entorn de Pérez-Mas, el fundador ha acceptat una vicepresidència de relacions institucionals creada exressament per retenir-lo a la companyia, amb l’encàrrec de salvaguardar l’essència de Parlem i els seus valors.
El nomenament de Martínez Losas -sòcia de Lexcrea, companyia que ha actuat com a consellera legal estratègica d’Inveready- es pot interpretar com un pas nítid -situar a la presidència una advocada especialista en fusions i adquisicions- dels nous accionistes per intentar una venda de Parlem a una operadora de referència de l’Estat, probablement Orange, amb qui l’empresa ja té vincles importants perquè presta servei als seus 250.000 clients a través de la seva infraestructura. Per altra banda, l’oferta d’una vicepresidència de relacions institucionals també pot interpretar-se com un intent de retenir a la companyia una figura clau de reputació de Parlem, perquè la seva sortida fulminant hauria estat un risc elevat de descontentament entre els clients de l’operadora catalana.
Pel que fa als dos directors generals, els noms poden generar certa sorpresa. Un d’ells, Juli Sala, és treballador de la casa, responsable de canal de botiga de Parlem -un càrrec de tercer grau-, i el segon, David Ayats, es dona la circumstància que va ser acomiadat de Parlem. Ayats va entrar a Parlem perquè era propietari d’una empresa que Parlem va adquirir, i en ser acomiadat, va fundar una empresa -amb una facturació propera als 1,5 milions d’euros- que feia la competència a Parlem, Infosoft Now. Dos perfils que no eren esperats i que no acaben d’encaixar en una direcció que pretesament estigui pensant en un futur independent per a Parlem Telecom.
La nova composició del consell d’administració, que passa de 4 a 10 membres, arriba després d’un procés de successives ampliacions de capital que ha anat diluint el pes dels accionistes originals i incrementant el dels inversors financers. L’operació decisiva s’ha produït aquest estiu, amb la capitalització de 17,5 milions d’euros de deute que Parlem mantenia amb Inveready i una nova ampliació de capital de 7,95 milions. El resultat és un nou mapa accionarial en què Inveready se situa al voltant del 49% del capital i Global Portfolio Investments (GPI), el vehicle inversor de la família propietària de Mayoral, manté prop d’un 20%.
La transformació és especialment significativa perquè GPI està vinculada a la família Domínguez de la Maza, propietària de Mayoral i amb seu a Màlaga. Inveready, per la seva banda, és un grup d’inversió d’origen català, però amb una naturalesa molt diferent de la del projecte empresarial que Pérez-Mas havia construït al voltant de Parlem, i ara amb seu al País Basc dessprés d’iniciar la sortida de Catalunya després del referèndum de l’1-O.
De fet, Pérez-Mas ja havia deixat progressivament les funcions executives. El 2024 Parlem va incorporar Xavier Capellades com a conseller delegat i el fundador va passar a exercir un paper menys vinculat a la gestió ordinària. Però mantenia la presidència i, sobretot, continuava representant la identitat i el projecte amb què havia nascut l’operadora. Amb tot, el març de 2026, Capellades va dimitir del càrrec i Pérez-Mas va recuperar les funcions executives al capdavant de la companyia. Fins avui.
Després del nomenament dels dos directors generals i de la presidenta no executiva, s’haurà de definir quin serà el paper del projecte original de Parlem en la nova etapa. La companyia pot guanyar capacitat financera i múscul per créixer, però el canvi accionarial també comporta el risc que l’operadora perdi progressivament el caràcter diferencial amb què va ser creada. I el fet que sigui governada per dos grups inversors facilita una possible operació de venda a un operador gran, el més probable, Orange, amb qui Parlem ja hi té vincle perquè opera a través de la seva infraestructura.
El relleu tanca l’etapa de Pérez-Mas al capdavant de l’operadora que ell mateix va fundar el 2014 amb la voluntat de construir una companyia de telecomunicacions catalana, amb capital del país i una clara vinculació amb el teixit empresarial, la cultura i l’esport català. I sobretot, deixa incògnites sobre el futur de Parlem com a empresa que va més enllà d’una comercialitzadora de serveis de telefonia i internet.