Parlem afronta una nova etapa amb una estructura accionarial i financera reforçada. La companyia catalana de telecomunicacions ha culminat una operació que incorpora Inveready i Global Portfolio Investments, societat vinculada a la família propietària de Mayoral, com a nous accionistes de referència, alhora que dota l’empresa de més múscul financer per continuar desenvolupant el seu projecte de creixement.
La junta general d’accionistes de Parlem va aprovar el 7 d’agost, amb un suport del 99,97% dels vots representats, la capitalització de 17,5 milions d’euros de deute amb Inveready i una ampliació de capital de 7,95 milions. L’operació permet reforçar els recursos propis de la companyia i reduir la pressió financera, mentre que la nova estructura accionarial incorpora socis amb capacitat d’inversió i experiència empresarial.
El moviment situa Inveready i Global Portfolio Investments en una posició central dins del capital de Parlem. En el cas d’Inveready, la conversió del deute en accions eleva la seva participació fins al 49% del capital, mentre que Global Portfolio Investments, vehicle d’inversió de la família propietària de Mayoral, participarà en la nova ampliació de capital amb una aportació que pot arribar a gairebé quatre milions d’euros.
La companyia catalana aconsegueix així combinar dues vies de reforç financer: d’una banda, la conversió d’un volum important de deute en capital i, de l’altra, l’entrada de nous recursos a través de l’ampliació. L’objectiu és dotar Parlem d’una estructura més sòlida per afrontar els pròxims anys en un sector que exigeix inversions constants en xarxes, tecnologia i nous serveis.
Més capital per continuar creixent
La capitalització dels 17,5 milions d’euros de deute constitueix una de les peces principals de l’operació. En convertir aquest passiu en capital, Parlem redueix les seves obligacions financeres i reforça els recursos propis, una operació especialment rellevant per a una empresa que vol afrontar una nova fase de creixement amb una estructura financera més equilibrada. A aquesta operació s’hi suma una ampliació de capital de 7,95 milions d’euros. Global Portfolio Investments s’ha compromès a assumir fins al 50% de la nova ampliació, una aposta que reforça el paper de la família propietària de Mayoral dins del projecte.
El moviment arriba després d’uns anys en què Parlem ha anat avançant en la consolidació del seu negoci de telecomunicacions i en la reorganització del grup. La companyia ha apostat per concentrar els seus recursos en aquesta activitat i deixar enrere negocis complementaris per focalitzar-se en el seu principal àmbit d’especialització. Aquesta estratègia de concentració també s’ha traduït en una evolució del negoci i en una voluntat de millorar progressivament els seus principals indicadors financers.
Inveready i Mayoral, dos socis amb capacitat empresarial
L’entrada dels nous accionistes de referència aporta també una dimensió empresarial a la nova etapa de Parlem. Inveready és un dels principals inversors de capital risc i growth d’Espanya, amb una llarga trajectòria en empreses tecnològiques i de creixement. La seva entrada en el capital de Parlem permet combinar la seva experiència financera amb el coneixement del negoci que aporta l’equip directiu de la companyia catalana.
En paral·lel, Global Portfolio Investments representa la incorporació d’un grup empresarial familiar amb una llarga trajectòria. La família propietària de Mayoral ja comptava amb una participació en Parlem i ara reforça el seu compromís amb el projecte mitjançant la participació en la recapitalització. La coincidència d’aquests dos perfils —un inversor especialitzat en empreses de creixement i un grup empresarial familiar— dona a Parlem una base accionarial més sòlida per afrontar els reptes del sector.
El fundador manté la presidència
La nova estructura accionarial no suposa la desaparició del projecte original de Parlem. Ernest Pérez-Mas, fundador de la companyia, manté la presidència executiva i continua vinculat a la gestió de l’empresa. La seva continuïtat permet preservar el coneixement acumulat durant més d’una dècada i mantenir la connexió amb els orígens de la companyia, nascuda amb la voluntat de construir una operadora de telecomunicacions amb arrelament a Catalunya.
Al mateix temps, l’entrada de nous accionistes comporta una actualització de la governança. El consell d’administració passa de quatre a deu membres, amb la incorporació de quatre consellers dominicals proposats per Inveready i dues conselleres independents. L’ampliació del consell respon a la nova dimensió accionarial de la companyia i permet incorporar diferents perfils empresarials i financers en la presa de decisions.
Una telecomunicació amb arrelament català
Parlem afronta aquesta nova etapa mantenint un dels elements que han definit la seva trajectòria: la voluntat de consolidar una companyia de telecomunicacions amb arrelament a Catalunya. Des del seu naixement, l’empresa ha construït una marca pròpia en un mercat dominat per grans multinacionals i grans operadors estatals. La seva aposta per la proximitat, pels serveis de telecomunicacions i per una relació més directa amb el territori ha estat un dels elements diferenciadors del projecte.
L’operació aprovada pels accionistes permet, per tant, obrir una nova etapa sense trencar amb el camí recorregut. El fundador continua al capdavant de l’empresa, mentre que nous socis aporten capital, experiència i capacitat financera.
El repte a partir d’ara serà convertir aquest reforç financer en creixement. En un mercat cada vegada més concentrat i competitiu, disposar d’un balanç més sòlid és una condició necessària per invertir, guanyar escala i continuar desenvolupant nous serveis.