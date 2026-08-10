Parlem afronta una nueva etapa con una estructura accionarial y financiera reforzada. La compañía catalana de telecomunicaciones ha culminado una operación que incorpora a Inveready y Global Portfolio Investments, sociedad vinculada a la familia propietaria de Mayoral, como nuevos accionistas de referencia, al mismo tiempo que dota a la empresa de más músculo financiero para continuar desarrollando su proyecto de crecimiento.

La junta general de accionistas de Parlem aprobó el 7 de agosto, con un apoyo del 99,97% de los votos representados, la capitalización de 17,5 millones de euros de deuda con Inveready y una ampliación de capital de 7,95 millones. La operación permite reforzar los recursos propios de la compañía y reducir la presión financiera, mientras que la nueva estructura accionarial incorpora socios con capacidad de inversión y experiencia empresarial.

El movimiento sitúa a Inveready y Global Portfolio Investments en una posición central dentro del capital de Parlem. En el caso de Inveready, la conversión de la deuda en acciones eleva su participación hasta el 49% del capital, mientras que Global Portfolio Investments, vehículo de inversión de la familia propietaria de Mayoral, participará en la nueva ampliación de capital con una aportación que puede llegar a casi cuatro millones de euros.

La compañía catalana logra así combinar dos vías de refuerzo financiero: por un lado, la conversión de un volumen importante de deuda en capital y, por otro, la entrada de nuevos recursos a través de la ampliación. El objetivo es dotar a Parlem de una estructura más sólida para afrontar los próximos años en un sector que exige inversiones constantes en redes, tecnología y nuevos servicios.

Más capital para continuar creciendo

La capitalización de los 17,5 millones de euros de deuda constituye una de las piezas principales de la operación. Al convertir este pasivo en capital, Parlem reduce sus obligaciones financieras y refuerza los recursos propios, una operación especialmente relevante para una empresa que quiere afrontar una nueva fase de crecimiento con una estructura financiera más equilibrada. A esta operación se suma una ampliación de capital de 7,95 millones de euros. Global Portfolio Investments se ha comprometido a asumir hasta el 50% de la nueva ampliación, una apuesta que refuerza el papel de la familia propietaria de Mayoral dentro del proyecto.

Imagen de una tienda de Parlem / Cedida por Parlem

El movimiento llega después de unos años en que Parlem ha ido avanzando en la consolidación de su negocio de telecomunicaciones y en la reorganización del grupo. La compañía ha apostado por concentrar sus recursos en esta actividad y dejar atrás negocios complementarios para enfocarse en su principal ámbito de especialización. Esta estrategia de concentración también se ha traducido en una evolución del negocio y en una voluntad de mejorar progresivamente sus principales indicadores financieros.

Inveready y Mayoral, dos socios con capacidad empresarial

La entrada de los nuevos accionistas de referencia aporta también una dimensión empresarial a la nueva etapa de Parlem. Inveready es uno de los principales inversores de capital riesgo y growth de España, con una larga trayectoria en empresas tecnológicas y de crecimiento. Su entrada en el capital de Parlem permite combinar su experiencia financiera con el conocimiento del negocio que aporta el equipo directivo de la compañía catalana.

En paralelo, Global Portfolio Investments representa la incorporación de un grupo empresarial familiar con una larga trayectoria. La familia propietaria de Mayoral ya contaba con una participación en Parlem y ahora refuerza su compromiso con el proyecto mediante la participación en la recapitalización. La coincidencia de estos dos perfiles —un inversor especializado en empresas de crecimiento y un grupo empresarial familiar— da a Parlem una base accionarial más sólida para afrontar los retos del sector.

El fundador mantiene la presidencia

La nueva estructura accionarial no supone la desaparición del proyecto original de Parlem. Ernest Pérez-Mas, fundador de la compañía, mantiene la presidencia ejecutiva y continúa vinculado a la gestión de la empresa. Su continuidad permite preservar el conocimiento acumulado durante más de una década y mantener la conexión con los orígenes de la compañía, nacida con la voluntad de construir una operadora de telecomunicaciones con arraigo en Cataluña.

Al mismo tiempo, la entrada de nuevos accionistas conlleva una actualización de la gobernanza. El consejo de administración pasa de cuatro a diez miembros, con la incorporación de cuatro consejeros dominicales propuestos por Inveready y dos consejeras independientes. La ampliación del consejo responde a la nueva dimensión accionarial de la compañía y permite incorporar diferentes perfiles empresariales y financieros en la toma de decisiones.

Ernest Pérez-Mas mantiene la presidencia ejecutiva | Mireia Comas

Una telecomunicación con arraigo catalán

Parlem afronta esta nueva etapa manteniendo uno de los elementos que han definido su trayectoria: la voluntad de consolidar una compañía de telecomunicaciones con arraigo en Cataluña. Desde su nacimiento, la empresa ha construido una marca propia en un mercado dominado por grandes multinacionales y grandes operadores estatales. Su apuesta por la proximidad, por los servicios de telecomunicaciones y por una relación más directa con el territorio ha sido uno de los elementos diferenciadores del proyecto.

La operación aprobada por los accionistas permite, por tanto, abrir una nueva etapa sin romper con el camino recorrido. El fundador continúa al frente de la empresa, mientras que nuevos socios aportan capital, experiencia y capacidad financiera.

El reto a partir de ahora será convertir este refuerzo financiero en crecimiento. En un mercado cada vez más concentrado y competitivo, disponer de un balance más sólido es una condición necesaria para invertir, ganar escala y continuar desarrollando nuevos servicios.