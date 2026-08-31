El consejo de administración de Parlem Telecom ha aprobado este lunes en un consejo de administración el relevo de Ernest Pérez-Mas como presidente ejecutivo de la compañía, en una operación que culmina el cambio de control accionarial que se ha ido gestando durante los últimos años. Su lugar, en funciones no ejecutivas, lo asumirá Silvia Martínez Losas, una abogada especialista en fusiones y adquisiciones que ya tiene presencia en varios consejos de administración vinculados al accionista mayoritario de Parlem, Inveready. Además, el consejo ha decidido nombrar a dos directores generales: Juli Sala y David Ayats. Sin embargo, como se describe en un comunicado publicado en BME Growth y como ha podido contrastar Món Economia del entorno de Pérez-Mas, el fundador ha aceptado una vicepresidencia de relaciones institucionales creada expresamente para retenerlo en la compañía, con el encargo de salvaguardar la esencia de Parlem y sus valores.

El nombramiento de Martínez Losas -socia de Lexcrea, compañía que ha actuado como asesora legal estratégica de Inveready- se puede interpretar como un paso claro -colocar en la presidencia a una abogada especialista en fusiones y adquisiciones- de los nuevos accionistas para intentar una venta de Parlem a una operadora de referencia del Estado, probablemente Orange, con quien la empresa ya tiene vínculos importantes porque presta servicio a sus 250,000 clientes a través de su infraestructura. Por otro lado, la oferta de una vicepresidencia de relaciones institucionales también puede interpretarse como un intento de retener en la compañía a una figura clave de reputación de Parlem, porque su salida fulminante habría sido un riesgo elevado de descontento entre los clientes de la operadora catalana.

En cuanto a los dos directores generales, los nombres pueden generar cierta sorpresa. Uno de ellos, Juli Sala, es trabajador de la casa, responsable de canal de tienda de Parlem -un cargo de tercer grado-, y el segundo, David Ayats, se da la circunstancia de que fue despedido de Parlem. Ayats entró a Parlem porque era propietario de una empresa que Parlem adquirió, y al ser despedido, fundó una empresa -con una facturación cercana a los 1,5 millones de euros- que competía con Parlem, Infosoft Now. Dos perfiles que no eran esperados y que no acaban de encajar en una dirección que supuestamente esté pensando en un futuro independiente para Parlem Telecom.

Imagen de una tienda de Parlem / Cedida por Parlem

La nueva composición del consejo de administración, que pasa de 4 a 10 miembros, llega tras un proceso de sucesivas ampliaciones de capital que ha ido diluyendo el peso de los accionistas originales e incrementando el de los inversores financieros. La operación decisiva se ha producido este verano, con la capitalización de 17,5 millones de euros de deuda que Parlem mantenía con Inveready y una nueva ampliación de capital de 7,95 millones. El resultado es un nuevo mapa accionarial en el que Inveready se sitúa alrededor del 49% del capital y Global Portfolio Investments (GPI), el vehículo inversor de la familia propietaria de Mayoral, mantiene cerca de un 20%.

La transformación es especialmente significativa porque GPI está vinculada a la familia Domínguez de la Maza, propietaria de Mayoral y con sede en Málaga. Inveready, por su parte, es un grupo de inversión de origen catalán, pero con una naturaleza muy diferente de la del proyecto empresarial que Pérez-Mas había construido alrededor de Parlem, y ahora con sede en el País Vasco después de iniciar la salida de Cataluña tras el referéndum del 1-O.

De hecho, Pérez-Mas ya había dejado progresivamente las funciones ejecutivas. En 2024 Parlem incorporó a Xavier Capellades como consejero delegado y el fundador pasó a ejercer un papel menos vinculado a la gestión ordinaria. Pero mantenía la presidencia y, sobre todo, continuaba representando la identidad y el proyecto con el que había nacido la operadora. Sin embargo, en marzo de 2026, Capellades dimitió del cargo y Pérez-Mas recuperó las funciones ejecutivas al frente de la compañía. Hasta hoy.

Tras el nombramiento de los dos directores generales y de la presidenta no ejecutiva, se tendrá que definir cuál será el papel del proyecto original de Parlem en la nueva etapa. La compañía puede ganar capacidad financiera y músculo para crecer, pero el cambio accionarial también conlleva el riesgo de que la operadora pierda progresivamente el carácter diferencial con el que fue creada. Y el hecho de que sea gobernada por dos grupos inversores facilita una posible operación de venta a un operador grande, lo más probable, Orange, con quien Parlem ya tiene vínculo porque opera a través de su infraestructura.

Ernest Pérez-Mas, hasta ahora presidente ejecutivo de Parlem, relevado en el cargo durante la junta de accionistas del 31 de agosto de 2026 | Mireia Comas

El relevo cierra la etapa de Pérez-Mas al frente de la operadora que él mismo fundó en 2014 con la voluntad de construir una compañía de telecomunicaciones catalana, con capital del país y una clara vinculación con el tejido empresarial, la cultura y el deporte catalán. Y sobre todo, deja incógnitas sobre el futuro de Parlem como empresa que va más allá de una comercializadora de servicios de telefonía e internet.