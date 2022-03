L’opositor rus Alexei Navalni és condemnat a nou anys més de presó

Un tribunal rus ha tornat a condemnar a Alexei Navalni, l’opositor de Putin que ja està a la presó per altres delictes. Aquuest cop, Navalni s’enfornta a una nova condemna per frau i desobediència que suma nou anys més a la seva condemna actual. Així doncs, l’opositor del president rus haurà de passar 13 anys empresonat. A més, Navalni també haurà de pagar una multa d’1,2 milions de rubles -uns 10.500 euros-.

Alexei Navalni seguirà a la presó i la seva condemna s’amplia. Així ho ha decidit aquest dimarts la jutgessa Margarita Kotova, del tribunal de Lefortovo, a Moscou. Durant la lectura del veredicte, Kotova ha assegurat que ha estat declarat culpable de tots els càrrecs que pesaven contra ell, inclosos els de frau per la suposada recaptació de fons per a les activitats del Fons Anticorrupció (FBK), una organització fundada per ell mateix i declarada per Moscou com a “extremista”.

Detenen els advocats de l’opositor

Un cop ha estat sentenciat Navalni, els seus advocats han explicat que presentaran un recurs per intentar treure a Navalni de la presó. Ha estat en aquest moment quan, mentre declaraven davant de la premsa, Olga Mijailova i Vadim Kobzev han estat detinguta per les autoritats policials ruses sense cap mena d’explicació. Així doncs, mentre el seu representat era portat de nou a la presó, els advocats eren portats a un autobús policial.

Navalni ha estat detingut des que va tornar a Moscou fa més d’un any, el gener del 2021. De fet, no va poder tornar al seu país d’origen abans perqué s’estava recuperant a Berlín d’un enverinament. En el moment que l’opositor va posar un peu en territori rus la Justícia va determinar que havia de començar a complir una condemna que se li havia imposat el 2014 de dos anys i mig de presó.