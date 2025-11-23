L’espai aeri de Veneçuela s’ha quedat aquest diumenge buit. Ni un simple rastre d’avions s’ha pogut advertir sobre del país hispanoamericà després que l’Administració Federal d’Aviació dels Estats Units (FAA) alertés que hi havia una “intensa activitat militar” al país. L’alerta de la FAA, que es va comunicar ahir, ha fet que en el transcurs de 24 hores les companyies de vols han anat fugint de l’espai aeri veneçolà i suspenent cautelarment els vols al país.
Companyies com Iberia, Avianca, o Caribbean Airlines han anat desapareixent de l’espai aeri de Veneçuela i han hagut de suspendre vols i enfrontar les queixes. Malgrat tot, dues aerolínies sí que estan operant a l’espai aeri amb total normalitat i és la veneçolana Avior Airlines i Copa. Fins i tot el president de la companyia veneçolana Avior ha tret pit del funcionament de l’empresa i ha enviat un missatge de tranquil·litat als usuaris a través de la xarxa social X.
Como Presidente de @aviorairlines quiero transmitir tranquilidad a nuestros pasajeros: todos nuestros vuelos nacionales e internacionales se mantienen operando con normalidad.— Juan Bracamonte (@bracamonteavior) November 23, 2025
Reafirmamos nuestro compromiso de garantizar la conectividad que Venezuela necesita, ofreciendo un…
L’alerta dels Estats Units
La FAA va alertar el passat divendres a la nit que des del mes de setembre s’ha pogut registrar com hi ha hagut un augment de les interferències al país i que l’activitat militar de l’estat veneçolà ha augmentat des de fa 2 mesos. Aquestes observacions de la FAA coincideixen amb els darrer mesos en els quals l’exercit americà ha atacat i bombaredjat diverses embarcacions sota les acusacions de ser suposats narcotraficants i després que l’exercit dels Estats Units hagi augmentat la seva presència a la zona amb el desplegament de l’operació ‘Llança del Sud’ en la qual fins i tot s’ha mobilitzat el portaavions més gran de l’armada americana com és l”USS Gerald Ford’.