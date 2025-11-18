L’hivern ja és a girar la cantonada. El fred continua el seu avenç a Catalunya sense aturador només un mes abans del canvi d’estació. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la jornada de dimarts comença amb temperatures encara més baixes que les de dilluns en molts punts del país, encara que la baixada diària ha estat “menys pronunciada” que la que va arribar en acabat el cap de setmana. Els termòmetres ja arriben a cotes negatives en diversos punts del país, especialment al Pirineu; malgrat que les previsions apunten a una primera meitat de setmana de cels clars, sense especial risc de precipitacions.
#Predicció3dies— Meteocat (@meteocat) November 17, 2025
Aquests dies esperem:
⛅ Predomini del sol amb alguns núvols.
🌦️Algun ruixat aïllat dilluns.
🌡️ Temperatura a la baixa.
Més informació a 👇: https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/ytMTPB0x4S
Com constata el servei meteorològic català, les temperatures ja han pres la tendència a la baixa després d’una setmana de bon temps al principat. Els indicadors, però, van per barris: el Pirineu ha patit un retrocés molt més pronunciat que altres zones del país, amb mínimes per sota dels zero graus a la Vall d’Aran (-1), la Cerdanya (-1) o el Pallars Jussà (-3). Per la seva banda, a la costa central i al sud del Principat la sensació tèrmica ha romàs estable, amb una mínima de 13 graus i una màxima de 17 durant el matí de dilluns a Barcelona. Fins i tot es fregaran els 20 graus durant el matí al Garraf (19) o al Baix Penedès (18).
Vents forts al nord-est
La baixada de temperatures arriba acompanyada de jornades de cels clars, segons les previsions del Meteocat. Les probabilitats d’aiguats són pràcticament nul·les al conjunt del Principat, encara que els núvols podrien tapar alguns punts de la costa central en moments del matí. Només cal patir -no massa- a l’Empordà, que s’ha llevat enmig de fortes ventades; fins al punt que el servei meteorològic ha activat un avís per perill moderat, amb ratxes que poden superar els 30 m/s. Està previst, però, que l’alerta s’aixequi al migdia, quan el vent deixi de bufar amb tanta intensitat.
Bon dia!— Meteocat (@meteocat) November 18, 2025
Comencem el dia amb una temperatura més baixa a molts punts del país, encara que el descens de la T no ha estat tan marcat com ahir, ni tampoc generalitzat. Vegeu aquí la T actual i la seva evolució durant les últimes hores. pic.twitter.com/dQQrp6bHUG
Aire de l’àrtic
Durant la segona meitat de la setmana, s’espera que les temperatures pateixin una davallada encara més pronunciada, a causa de l’entrada d’un gran front d’aire d’origen àrtic que deixarà els termòmetres sota mínims; fins al punt que la isoterma serà de 0 graus a tot el país, i baixarà a -5 graus a bona part del Pirineu. Ara bé, un cop es retiri aquest front, tot indica que les temperatures tornarien a estabilitzar-se en nivells més suaus.