Cinc raons de pes per estudiar un màster a EAE Business School

1. EAE On the Tops: Rànquings

Si ets bo, primer que ho diguin els altres. En aquest sentit, EAE està en el Top 20 de les millors Escoles de Negocis europees per a estudiar un MBA, segons el Ranking de Bloomberg 2021; el Top 28 de les millors escoles de negocis del món, segons América Economía; i és la tercera millor empresa del seu sector per a treballar segons els universitaris (Merco Talento Universitario 2021), entre altres. QS, Expansión México, El Mundo i Poets & Quants també han valorat l’excel·lència en la nostra oferta formativa destacant els nostres màsters especialitzats i MBAs al voltant del món.

2. Model formatiu tan sòlid com flexible

La nostra metodologia busca un objectiu simple: oferir una experiència formativa que faciliti la transformació individual i potenciï el talent. Això passa necessàriament per un model on l’estudiant pugui desenvolupar un aprenentatge acompanyat però autònom, evolutiu en la parcel·la personal i professional, i intrínsecament connectat amb la realitat de l’aquí i l’ara. Un mètode inspirador, basat en 3 pilars que el sostenen: versatilitat, personalització i excel·lència.

3. Entrepreneurship & Innovation Network

És l’espai per a tots aquells que comparteixen el nostre esperit emprenedor, aquest que com a escola compromesa amb l’avui portem en el nostre ADN. Un lloc dual on es troben emprenedors i inversors, creadors i impulsors.

En el trobem el EAE Lab, la incubadora de negocis que potencia el desenvolupament de projectes empresarials dels estudiants. O EAE Invierte, una iniciativa de mentoring, orientació i formació, l’objectiu del qual és connectar a emprenedors amb inversors i Business Angels.

4. Talent for Impact: Pla de Desenvolupament personalitzat

L’ecosistema EAE on el talent troba la seva via de transformació, on les iniciatives empresarials es concreten i on l’impacte es fa tangible en el món corporatiu i el seu entorn. És el lloc on conflueixen els interessos dels nostres estudiants i els de les empreses que busquen els millors candidats per a les seves organitzacions. A EAE estem al costat dels nostres estudiants abans, durant i després de finalitzar els seus estudis.

5. Comunitat Alumni: lifelong learning

A EAE el progrés dels seus estudiants no acaba quan conclouen els seus estudis, sinó que, d’alguna manera, tot torna a renovar-se per a ells. Alumni EAE és una iniciativa conjunta d’estudiants, antics alumnes, claustre i comunitat empresarial que dona continuïtat als més de 80.000 alumnes que s’han format amb nosaltres. Com? A través de serveis exclusius per a Alumni dins de 5 àrees: desenvolupament professional, formació contínua, knowledge, networking i club de beneficis. Més de 13.000 professionals han participat en les activitats de EAE Alumni de més de 100 nacionalitats diferents.

