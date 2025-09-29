L’edició 2020 d’Operación Triunfo serà recordada com una de les més atípiques i estranyes de la història. Quan només feia unes setmanes que els concursants havien entrat dins l’Acadèmia, la directora del format els feia arribar una notícia totalment inesperada: havien de tornar a casa i confinar-se per culpa de la pandèmia de la covid-19. Unes setmanes en què es feien gales des de casa i a través de videotrucades col·lectives i que en el seu retorn a plató tenien arbres i plantes ocupant la zona del públic. En aquesta edició també hi va haver certa polèmica amb algunes concursants, com és el cas d’Eli Sánchez. La jove va rebre moltes crítiques a les xarxes socials carregant contra la seva actitud amb altres companys d’edició. Anys després de la seva estada a OT i immersa en la seva nova etapa musical, ha reaparegut a les xarxes parlant del seu canvi físic i els problemes de salut mental després de sortir del programa.
Eli d’OT 2020′ se sincera anys després del programa
L’artista canària ha publicat un vídeo a TikTok després d’alguns anys en un segon pla. A més a més de sorprendre amb el seu canvi físic, l’Eli ha explicat els problemes de salut mental que ha arrossegat els darrers anys. “Ha tornat Operación Triunfo i amb tot plegat he tornat a Twitter”. Feia anys que s’havia desinstal·lat l’aplicació i amb el retorn del concurs i després de veure alguns missatges sobre ella, ha decidit matisar-ne els detalls. “Hi ha gent dient que m’he punxat Ozempic -un fàrmac per aprimar-se-. No m’he punxat i en cas que ho hagués fet seria problema meu”, explica. A què es deu el seu canvi físic? “He fet dèficit calòric, exercici físic a punta pala i he perdut 67 quilos acompanyat de teràpia psicològica i medicació per a una depressió“, relata en aquest vídeo.
El vídeo continua parlant de les conseqüències que té tota l’exposició i les critiques a les xarxes. “La gent no s’adona del que suposa la pressió que fan cap a persones que no coneixen. Afecta mentalment no tornes a ser la mateixa persona. Quan vaig entrar a l’acadèmia era molt petita, tenia dinou anys, em van passar moltes coses després de sortir. Va ser una acumulació de destrucció i autodestrucció”, exposa.
La seva defensa del col·lectiu LGTBIQ+
Un altre dels aspectes que ha volgut destacar ha estat els comentaris que s’han vist a les xarxes socials sobre el col·lectiu, més concretament si no hi ha noies lesbianes que siguin masculines. “Hi ha molts tipus de lesbianes, jo soc masculina únicament per la forma com vesteixo. Hi ha dones que són femenines i dones que són masculines, és igual l’aspecte o la teva expressió de gènere”.
Per acabar el vídeo també ha parlat dels missatges d’odi que cinc anys després de la seva edició continua rebent. “Crec que tots som adults i sabem el mal que fa. Vaig caure en depressió per culpa de tot el que estava passant. Una persona pensa a deixar d’existir, no soc capaç d’entendre com això continua passant i no s’adonen del mal que pot fer”, explica. Tot plegat arriba en un moment en què els concursants de l’actual edició estan cada cop més instal·lats entre l’audiència i les xarxes socials estan en auge quan surt qualsevol mena d’informació o situació polèmica.