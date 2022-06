Mariah Carey acusada de plagi per la seva famosa cançó nadalenca

La cantant Mariah Carey ha estat acusada de plagi per la seva cançó All I want for Christmas is you, un dels temes més famosos de la seva discografia que va sortir el 1994. El compositor Andy Stone ha denunciat a la cantant per plagi. De fet, ell ha assegurat que va escriure una cançó amb el mateix títol cinc anys abans, segons ha explicat la BBC. Tot i que la melodia no és la mateixa, Stone diu que no va donar el seu consentiment per utilitzar el títol i demana una indemnització de més de 20 milions de dòlars per “apropiació indeguda”.

Mariah Carey es podria enfrontar a una demanda milionària per drets d’autor. Aquest dissabte s’ha conegut la notícia quan un compositor de menys fama que la cantant ha revelat que cinc anys abans del hit de Carey, ell va escriure una cançó amb el mateix títol i assegura que la cantant no li va demanar permís per utilitzar-lo. Tot i que Carey encara no ha respòs a l’acusació, els advocats de Stone han declarat que “no ha estat possible arribar a un acord”.

Una cançó milionària

All I want for Christmas is you va ser una de les cançons més -per no dir la més- famoses de la cantant. De fet, actualment el tema té més de mil milions de reproduccions a la plataforma Spotify i es calcula que la cantant, juntament amb el seu compositor Walter Afanasieff així com la productora label Sony Music Entertainment han arribat a aconseguir gairebé 50 milions de dòlars de beneficis per aquesta cançó. Ara, doncs, Stone espera poder aconseguir la seva part dels diners que, segons el compositor, “li deuen per plagi”.

Tot i que no és estrany que hi hagi cançons amb el mateix títol, però diferent melodia, sembla que Stone no creu que sigui una coincidència i portarà a la cantant davant dels tribunals per intentar treure “el profit que es mereix”, segons ha explicat, de l’èxit de la cançó nadalenca.