‘La que se avecina’ perd dues de les seves protagonistes més populars

La que se avecina es quedarà sense dues de les seves actrius estrelles en la pròxima temporada. La icònica sèrie de Telecinco perdrà la Raquel i l’Alba, interpretades per Vanesa Romero i el Victor Palmero respectivament. La primera ha estat una de les seves protagonistes en els últims dotze anys, mentre que l’altre ha interpretat la filla d’Antonio Recio durant vuit temporades.

Vanesa Rosa ja va interpretar un paper en l’antecessora de la sèrie, la icònica Aquí no hay quien viva. Aquí ha interpretat el paper de la rossa guapa i propietària de la immobiliària, un paper que ha acabat cansant-la fins al punt de voler abandonar la sèrie i centrar-se en altres projectes. Ella mateixa ha confirmat la seva marxa: “Espero que la Raquel torni a aparèixer en algun moment. Estem intentant quadrar agendes”, diu tot fent referència a una possible intervenció esporàdica en el futur.

La icònica filla transsexual d’Antonio Recio abandona la sèrie

L’Alba ha interpretat tots aquests anys el paper de la filla transsexual d’Antonio Recio, el personatge de l’actor català Jordi Sánchez. L’actor Victor Palmero va començar a la sèrie com el fill de l’Antonio i la Berta, el que decidia començar a acceptar que sempre s’havia sentit noia -per desgràcia del pare-. Ara marxa de la sèrie tot havent convertit la noia en un personatge fort i molt divertit. I no abandona la sèrie per esgotament, sinó perquè està triomfant fora de Mediaset amb altres projectes que ara vol explotar.

De fet, actualment es troba en plena gira per Espanya amb l’obra que protagonitza, Johny Chico. Aquesta obra de teatre, en la que fa el paper d’un noi que no se sent comprès, l’ha ajudat a guanyar la nominació a millor actor revelació. A més a més, compagina les actuacions amb la promoció de la seva participació en la pel·lícula Todos lo hacen d’Hugo Martín Cuervo.

En una entrevista a Fórmula TV, ha reconegut que li fa pena abandonar la sèrie després de tant de temps: “Estic molt feliç per tot el que he viscut amb l’alba, però alhora estic molt enfocat en projectes teatrals. M’he fet adult a La que se avecina i necessito treballar en altres coses. Ara bé, no descarto que l’alba pugui tornar perquè a la sèrie he estat molt feliç. El que és cert és que sempre fa por deixar una sèrie d’èxit. Aquesta ha estat una decisió consensuada, però, i els actors hem d’evolucionar encara que faci mal”.

L’Alba i la Raquel podrien tornar a LQSA en un futur

La sèrie es troba en la fase de lectura de guió d’aquesta tretzena temporada, mentre que Mediaset està emetent els capítols nous de la dotzena. Ara que aquestes dues actrius han confirmat que marxen, caldrà saber com justificaran el seu adeu. S’hauran d’inventar alguna excusa, això està clar, el que sempre genera curiositat als fans d’aquest tipus de projeccions de tantes temporades. Tots dos han deixat clar que no els importaria tornar a interpretar els papers de l’Alba i la Raquel en un futur, ni que sigui en una mena d’intervenció puntual quan facin l’últim capítol -definitiu- de la sèrie o en cas que facin una mena de remember amb alguns dels personatges que han marxat.

Sigui com sigui, sempre fa llàstima que marxi un dels protagonistes que ha estat des del principi en una sèrie tan llarga i amb tantes temporades. Els productors de la sèrie no han donat cap pista que faci pensar si la producció continuarà encara moltes més temporades o si la tretzena serà l’última i definitiva. Potser s’esperen a veure les audiències que aconsegueix, les que podrien ser una bona pista de la seva hipotètica continuïtat.