Xavier Sardà rep la fúria d’un excompany: “No és bona gent”

El col·laborador de Sálvame Kiko Hernández va treballar a Crónicas marcianas una bona temporada, un programa presentat per Xavier Sardà en el que va perfeccionar la seva vena més guerrillera. Allà va conèixer l’icònic presentador català, a qui ara deixa verd en una entrevista a Diez Minutos en la que revela la cara més fosca de la televisió després de 25 anys treballant-hi. L’exconcursant de Gran Hermano no dubta en assenyalar Xavier Sardà com una mala persona: “No el veig bona gent“, diu. I aquest és el principal motiu que dona per haver decidit no tornar a treballar amb ell.

Queda clar que no guarda bon record de la seva etapa a Crónicas marcianas, però per què? Que el presentador fos en Xavier té molt a veure: “Quan vaig sortir de Gran Hermano em van fitxar a A tu lado perquè Xavier Sardà no em volia. El problema era que en una de les proves del reality vaig imitar-lo en una escena en la que l’acusava de dir-li a Boris Izaguirre que ensenyés el cul a canvi que li pagués en diner negre. En aquell oment hi havia una guerra de productores i ell va pensar que la meva frase era guionitzada. Va dir que no trepitjaria el seu programa, però finalment em va fitxar en veure que es parlava molt de mi”.

En aquesta entrevista, Kiko Hernández no dubta en treure a la llum anècdotes que no deixen gaire bé el presentador català: “Em deia que tenia barra lliure per dir el que volgués sempre que allò avivés la polèmica. Un dia, però, em van dir que Sardà volia que m’enfrontés a Sonia Arenas. Jo vaig dir que no volia, però em van deixar clar que no era un suggeriment… que si no ho feia, em farien fora. Em va trucar ell mateix i ho vaig acabar fent perquè m’ho van pagar molt bé”. La seva condició hauria estat que Sonia no critiqués la seva família, el que Sardà li hauria garantit que no passaria. Com era d’esperar, la noia sí que ho va fer.

Kiko assegura que Xavier Sardà es va enfadar molt amb ell quan Kiko va deixar el programa: “Mai no tornaria a treballar amb ell. És una persona que està a gust en el conflicte mentre deixen verds els altres. Ell aviva el foc, mai no et frena. No el veig bona gent. El 2010 el vaig veure a Sálvame i em va demanar que no digués res que el deixés en evidència. Tenia por que digués el que ens feia a Crónicas.

A més a més, el col·laborador també ha explicat com de bé s’ho passava Xavier Sardà fora de càmeres: “Una nit, Sardà i Marta López van començar a fer cops a l’habitació del meu hotel. Volien continuar la festa allà a dins, em van buidar el minibar i ho van deixar tot molt desendreçat”. El Kiko assegura en aquesta conversa que ha rebut més de 100 demandes al llarg de la seva carrera, el que no estranya tenint en compte que no té filtre ni vergonya a l’hora de revelar els secrets dels companys de professió.