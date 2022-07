Jessica Goicoechea insinua que el seu ex estaria amb Dua Lipa per interés

La influencer Jessica Goicoechea ha parlat per primera vegada a través de les seves xarxes socials sobre la possible relació del seu ex, l’actor Arón Piper, amb la cantant britànica Dua Lipa. “La fama és la fama”, ha dit la influencer després que un dels seus gairebé dos milions de seguidors li preguntés per la situació. Amb aquestes declaracions Goicoechea podria estar insinuant que Piper s’ha apropat a la cantant britànica per intentar aconseguir més fama de la que ja té.

La cantant britànica, Dua Lipa / Europa Press

Fa uns mesos, Dua Lipa va fer un concert a Madrid i la seva parada a l’Estat no va deixar a ningú indiferent. I és que després del concert se la va veure sortir a una discoteca amb el conegut actor de la sèrie Élite, Arón Piper. Els rumors d’una possible relació entre els famosos es van estendre com la pólvora quan se’ls va veure molt junts ballant i sense cap mena de complexe davant les càmeres que els estaven fotografiant. Tot i això, cap dels dos ha confirmat ni desmentit aquests rumors.

L’ex de Goicoechea darrere la fama

Si bé és cert que Piper ha estat protagonista de diferents sèries, com per exemple el drama juvenil Élite o l’adaptació a la pantalla del llibre El desorden que dejas, la seva exparella no hauria tingut massa pietat en insinuar que amb això no hi ha suficient i que l’actor estaria anant darrere de la fama de Dua Lipa. No s’ha sabut molta cosa de la relació de Goicoechea i Piper, ja que ha esta la única que la influencer ha deixat fora de la seva vida pública. Durant el 2020, es van començar a estendre els rumors d’una relació entre les dues estrelles, però no sé sap molt bé com ni quan va acabar.

L’actor espanyol, Arón Piper / Europa Press

Tot i això, la cantant britànica no hauria estat la única conquesta de l’actor espanyol. De fet, fa uns dies Piper protagonitzava un petó apassionat amb una altra cantant FKA Twigs, una situació que ha estranyat als seus fans, ja que l’actor sempre ha estat molt reservat amb la seva vida privada.