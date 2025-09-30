Nicole Kidman i Keith Urban es divorcien per sorpresa després de 19 anys

Nicole Kidman i Keith Urban se separen després de 19 anys junts, una notícia bomba que ha deixat tothom bocabadat perquè formaven un dels matrimonis més consolidats de Hollywood. La revista People avança, en exclusiva, que no arribaran a celebrar el 20è aniversari perquè han decidit separar els seus camins per sorpresa. No se’ls veia junts des del passat mes de juny, quan van acudir a un partit de futbol, però pocs s’esperaven que les coses estiguessin tan malament.
Sempre molt discrets, cap dels dos no havia fet pensar ni tan sols mínimament que estaven a punt de trencar. Ara bé, sembla que per als seus amics no ha estat un titular tan fort perquè ja s’ho esperaven una mica. Les persones del seu entorn amb els qui han pogut parlar confirmen que l’actriu i el músic estaven fent vides separades “des de feia temps”, encara que no s’havia filtrat encara a la premsa. “No era cap secret que acabarien separant-se aviat”, etziben. Ara bé, de la mateixa manera també tenen clar que qui ha pressionat per posar fi a aquesta història ha estat ell perquè Nicole Kidman “no volia separar-se” i ara ho està passant “molt malament”.
Casats des del 2006, són pares de dues filles adolescents que hauran d’adaptar-se a la nova vida amb els pares separats. Els seus representants han preferit no oferir declaracions sobre aquesta ruptura, cosa que fa pensar que potser ni tan sols publiquen un comunicat conjunt en pocs dies per fer oficial la notícia. Que no ho hagin desmentit, però, demostra que la informació és certa. No se sap si hi ha hagut alguna tercera persona o si, simplement, l’amor s’ha acabat després de tant de temps.
Què passarà ara en el divorci de Nicole Kidman i Keith Urban?
Després de tants anys, l’aclamada intèrpret i el seu marit han creat una fortuna que ara hauran de repartir-se. Les dues nenes són menors d’edat encara, també, així que en les negociacions pel divorci hauran de gestionar unes quantes coses. Normalment, les separacions d’estrelles així acaben generant mal rotllos i un munt de titulars. El seu cas podria ser l’excepció a la norma, per això, si segueixen immersos en l’hermetisme que sempre els ha caracteritzat.
Se sap que, de moment, el que han fet ha estat posar terra pel mig. Ella s’ha quedat a Austràlia per tenir la família a prop, mentre que ell viurà als Estats Units i optarà per refugiar-se en la música. Ara totes les mirades estaran posades en una exparella que haurà de posar-se d’acord amb moltes coses. Si la premsa s’assabenta de les tensions que s’hi generin o no, de moment és un misteri.