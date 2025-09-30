Nicole Kidman y Keith Urban se divorcian por sorpresa tras 19 años

Nicole Kidman y Keith Urban se separan después de 19 años juntos, una noticia bomba que ha dejado a todos boquiabiertos porque formaban uno de los matrimonios más consolidados de Hollywood. La revista People avanza, en exclusiva, que no llegarán a celebrar el 20º aniversario porque han decidido separar sus caminos por sorpresa. No se les veía juntos desde el pasado mes de junio, cuando acudieron a un partido de fútbol, pero pocos esperaban que las cosas estuvieran tan mal.

Siempre muy discretos, ninguno de los dos había hecho pensar ni mínimamente que estaban a punto de romper. Ahora bien, parece que para sus amigos no ha sido un titular tan fuerte porque ya se lo esperaban un poco. Las personas de su entorno con quienes han podido hablar confirman que la actriz y el músico estaban haciendo vidas separadas “desde hacía tiempo”, aunque no se había filtrado aún a la prensa. “No era ningún secreto que acabarían separándose pronto”, afirman. Sin embargo, de la misma manera también tienen claro que quien ha presionado para poner fin a esta historia ha sido él porque Nicole Kidman «no quería separarse» y ahora lo está pasando «muy mal».

Casados desde 2006, son padres de dos hijas adolescentes que deberán adaptarse a la nueva vida con los padres separados. Sus representantes han preferido no ofrecer declaraciones sobre esta ruptura, lo que hace pensar que quizás ni siquiera publiquen un comunicado conjunto en pocos días para hacer oficial la noticia. Que no lo hayan desmentido, sin embargo, demuestra que la información es cierta. No se sabe si ha habido alguna tercera persona o si, simplemente, el amor se ha acabado después de tanto tiempo.

El matrimonio se ha separado cuando nadie se lo esperaba | Europa Press

¿Qué pasará ahora en el divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban?

Después de tantos años, la aclamada intérprete y su marido han creado una fortuna que ahora tendrán que repartirse. Las dos niñas son menores de edad aún, también, así que en las negociaciones por el divorcio tendrán que gestionar unas cuantas cosas. Normalmente, las separaciones de estrellas así acaban generando malos rollos y un montón de titulares. Su caso podría ser la excepción a la norma, por eso, si siguen inmersos en el hermetismo que siempre les ha caracterizado.

Se sabe que, de momento, lo que han hecho ha sido poner tierra de por medio. Ella se ha quedado en Australia para tener a la familia cerca, mientras que él vivirá en Estados Unidos y optará por refugiarse en la música. Ahora todas las miradas estarán puestas en una expareja que deberá ponerse de acuerdo en muchas cosas. Si la prensa se entera de las tensiones que se generen o no, de momento es un misterio.