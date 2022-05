Ainhoa Arteta, crítica amb el govern espanyol en una entrevista bomba

Ainhoa Arteta ha canviat de mentalitat al 100% des que va estar ingressada a l’UCI l’any passat. La soprano va estar diversos dies en coma per culpa d’una septicèmia que va derivar en una fallada multiorgànica, la que va forçar els metges a amputar-li dos dels dits. Aquesta experiència la va afectar molt psicològicament, ja que ha arribat a estar molt a prop de la mort. Ho reconeix en una entrevista a El Mundo: “Això m’ha canviat perquè és inevitable. Perillava que seguís aquí i això fa que siguis conscient del regal que suposa salvar-te. Vull creure que tot això ha servit perquè jo aprengui una lliçó de vida important, que la felicitat estan en les coses més petites. La felicitat no arriba, s’ha de buscar”.

Com sembla obvi, viure tot allò ha fet que mantingui por al cos: “Queda una mica a dins, sí, però més que por és consciència. He après que no poden donar res per fet, que tot el que pensem que demà pot anar bé… potser no ho fa”, afegeix. Ainhoa Arteta assegura que ara està feliç, després de traspassar aquest infern. I és que, a més a més d’aquests problemes de salut, també va tenir un problema a les cordes vocals que va provocar que pensés que no podria tornar a cantar: “Em vaig espantar moltíssim. La veu està responent i anem més ràpidament del que m’esperava”.

En la seva darrera entrevista televisiva, la que va concedir en el programa de Bertín Osborne, va revelar per primera vegada que van violar-la a Nova York fa uns anys. No vol tornar a parlar del tema, però ha aprofitat per demanar més feina en l’àmbit de la igualtat: “Encara queda per arribar a una igualtat real. Necessitem un món més unit i conscienciat”.

Ainhoa Arteta envia un missatge als polítics

En aquesta entrevista, Ainhoa Arteta no volia ficar-se en problemes… però ho ha acabat fent una mica en respondre una pregunta sobre política. La cantant deixava clar en un principi que mai no ha volgut posicionar-se políticament, ja que té clar que la política és exclusivament per als polítics: “Mai no he tingut mala relació amb els governs. Jo sempre he estat una persona que he intentat aportar, sigui del color qui siguin els partits en el poder”, deia de manera molt diplomàtica en un principi.

Ara bé, poc després aprofitava per enviar un dard als pressupostos generals de l’Estat, ja que considera que no aposten prou per la cultura: “Hauríem de comprometre’ns més a potenciar i donar suport al talent que tenim en aquest país. Potser no cal exagerar, però sí posar-nos al nivell amb altres països com França, Alemanya, Anglaterra o els Estats Units. Allà, que és on jo em vaig formar, tenen moltíssimes ajudes i moltíssim respecte cap als artistes del seu país. Jo sempre he dit el mateix a tots els ministres de Cultura, que la cultura surt perdent en estar englobada amb l’esport. Crec que és una pena perquè aquest és un país amb un patrimoni històric i cultural molt gran que s’hauria de potenciar molt més. A Espanya no traiem tot el profit a la cultura que hauríem de fer”.

La cantant torna a defensar Plácido Domingo

També han volgut conèixer l’opinió d’Ainhoa Arteta sobre la controvèrsia de Plácido Domingo, un company de professió a qui va defensar des del primer moment quan van sortir a la llum les acusacions de diverses noies contra ell per presumpte abús sexual. Què ha de dir Ainhoa Arteta al respecte? “En cap moment poso en dubte el que hagi passat a altres persones, però sí poso en dubte com s’interpreta la cavallerositat de Plácido Domingo. Les coses ja han passat, s’estan aclarint i crec que és millor no tornar a treure el tema”.