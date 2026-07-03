La captació i la retenció de talent són el principal repte per a les firmes d’auditoria a Catalunya, segons el I Baròmetre de l’Auditoria a Catalunya, impulsat pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC).
Així ho assenyalen el 80,3% de les més de 60 firmes participants en l’enquesta, presentada en el marc del 36è Fòrum de l’Auditoria, celebrat a Sitges sota el lema «Auditoria: orgull de professió». Tot seguit se situen la preocupació per la digitalització i l’adopció de la intel·ligència artificial (IA), i el compliment normatiu i les regulacions, identificats com a reptes pel 78,7% i el 77% de les firmes, respectivament.
El Baròmetre, fruit d’una enquesta realitzada durant el primer quadrimestre d’aquest any entre les principals firmes associades al Col·legi de diferents dimensions, analitza també aspectes com la presència de dones a les firmes, el pes de la sostenibilitat o les perspectives de creixement del sector, entre altres.
Joan Vall, president del CCJCC, ha incidit en la necessitat de transmetre a les noves generacions les oportunitats de creixement professional que ofereix l’auditoria i el seu impacte social. «L’auditoria és una professió exigent, rigorosa i d’alt valor. Hem de ser capaços d’explicar millor el seu propòsit, les seves oportunitats de desenvolupament i la seva contribució al bon funcionament de l’economia. Hem de fer veure a les noves generacions que aquesta professió ofereix aprenentatge, responsabilitat, visió empresarial i una carrera amb impacte», ha afirmat.
El president de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, Víctor Alió, ha assegurat que «el nombre de professionals a les nostres firmes també manté un creixement constant. És molt possible que aquest creixement es moderi en els pròxims mesos i presenti alteracions en la seva composició, amb canvis en els perfils que estem incorporant, però crec que, en un moment en què llegim tant sobre la reducció de llocs de treball que pot generar l’ús de la IA, que el sector continuï creant ocupació és un magnífic missatge per a l’atracció i la retenció de talent».
Flexibilitat i formació
L’atracció de talent emergeix com un dels principals reptes estructurals del sector i afecta firmes de totes les dimensions, ja que tant les grans com les mitjanes i les petites registren percentatges molt elevats de dificultat per captar professionals. En aquest sentit, segons les dades del Baròmetre, el 91,8% de les firmes considera que captar talent és difícil (44%) o molt difícil (47%).
Per fer front a aquesta situació, el sector ja està aplicant mesures per fidelitzar el talent i, segons recull el Baròmetre, la iniciativa que més s’ha reforçat durant l’últim any ha estat la flexibilitat laboral, amb un 88,5% de les firmes impulsant actuacions en aquesta línia. Així mateix, el 73,8% ha incrementat els salaris o les bonificacions. Les dades també mostren que els programes de formació i desenvolupament professional són considerats importants pel 55,7% de les firmes, mentre que el 39,3% destaca la millora del clima laboral i de la cultura corporativa.
L’anàlisi per dimensió revela que la flexibilitat laboral és una mesura transversal i supera el 80% en tots els tipus de firmes. Les grans empreses reforcen especialment els increments salarials o les bonificacions (86,4%), les firmes mitjanes destaquen per la inversió en formació i desenvolupament professional (65,2%) i les petites donen més pes a la millora del clima laboral (50%).
Malgrat ser el segon gran repte del sector, la intel·ligència artificial encara té molt recorregut per davant: el 63,9% de les firmes reconeix un ús baix o molt baix de la IA en els processos d’auditoria i només el 8,2% afirma tenir-ne un nivell d’implantació alt. El principal obstacle és la manca de coneixements o de formació en IA, assenyalada pel 80,3% de les firmes.
Tot i aquests desafiaments, el 59% de les firmes valora positivament l’evolució del sector durant l’últim any. En concret, el 80,4% declara haver crescut respecte a l’any anterior i, majoritàriament (60,7%), ho ha fet de manera moderada, fet que indica una evolució favorable sense grans salts generalitzats. Només el 36,4% de les grans firmes afirma haver experimentat un creixement significatiu.
Pel que fa al futur més immediat, el 47,5% de les firmes preveu un lleuger augment de la demanda de serveis durant els pròxims dotze mesos. Les grans firmes són les més optimistes: el 63,6% espera aquest increment, davant del 47,8% de les firmes mitjanes i del 25% de les petites.
En relació amb l’ocupació, gairebé quatre de cada deu firmes (39,3%) preveuen ampliar les seves plantilles, mentre que el 59% les mantindrà sense canvis, fet que apunta cap a un escenari laboral estable.
El Fòrum de l’Auditoria, la trobada professional organitzada pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) amb la participació de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya (ICJCE), ha posat un èmfasi especial en el talent i en donar veu als professionals més joves. A més, s’hi han abordat qüestions com l’aplicació de la IA des d’una perspectiva ètica, el valor de les empreses auditades en l’àmbit de les pimes o l’acompanyament en sostenibilitat més enllà del compliment normatiu.
Com ja és tradició, durant el sopar de gala del Fòrum de l’Auditoria s’ha lliurat el Premi Membre Honorari del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, que enguany ha estat concedit a Pau Relat, president del Consell d’Administració de Fira de Barcelona i de Mat Holding.