Veolia ofereix la seva experiència a les administracions públiques per impulsar el subministrament de plàstic reciclat

Veolia, la Fundació de la Universidade dona Coruña i l’Associació Nacional de Recicladors de Plàstic (Anarpla) han presentat la ‘Guia per al foment del plàstic reciclat en la compra pública’, amb l’objectiu d’impulsar l’economia circular a Espanya a través de la compra pública de plàstic reciclat.
Segons va informar Veolia, la ‘Guia per al foment del plàstic reciclat en la compra pública’ està dissenyada específicament per als òrgans de contractació de les administracions públiques. L’objectiu és aprofitar el pes de la contractació pública (prop del 14% del PIB de la UE) per a complir amb els objectius europeus de duplicar la taxa de circularitat al 24% per a 2030. Amb aquesta premissa, el document es presenta com una solució pràctica per a superar les barreres tècniques i jurídiques que frenen l’ús del material reciclat.
El document inclou requisits i criteris ambientals per a la incorporació de plàstic reciclat en diferents aplicacions llestos per a aplicar en els plecs de licitació. Això permet a qualsevol entitat pública adoptar aquestes clàusules per a l’ús de plàstic reciclat de manera senzilla, segura i amb total rigor legal.
El contingut s’articula en vuit fitxes sectorials d’aplicació directa que abasten: Disseny, Construcció i Gestió d’edificis d’oficines i obres; Projectes de disseny de carreteres; Mobiliari urbà i d’oficina; Parcs i jardins; Productes i serveis de neteja; Alimentació i serveis de restauració; Contenidors i papereres i Productes tèxtils. A més, inclou dos nivells d’ambició (bàsic i avançat) per a adaptar-se a l’estratègia de sostenibilitat de cada entitat.
“Aquesta guia és la materialització del nostre compromís amb l’economia circular a Europa, en línia amb el nostre programa estratègic Green Up. No n’hi ha prou amb tenir la capacitat de reciclar; és necessari crear una demanda sòlida que faci viable el procés. Amb aquesta eina, posem en mans del sector públic una solució pràctica perquè puguin liderar el foment de l’economia circular”, va assenyalar Rafael Sánchez, director de Residus de Veolia a Espanya. “La col·laboració amb la Fundació de la Universitat de la Corunya i Anarpla ha estat clau per a crear un mecanisme rigorós, útil i alineat amb les necessitats de la indústria i la societat”.
Des de l’àmbit acadèmic, se subratlla la necessitat de dotar de confiança a les Administracions Públiques: “Amb aquesta guia es pretén facilitar coneixement tècnic i seguretat jurídica als òrgans de contractació per a utilitzar la seva capacitat de compra -entre el 10 i el 15% del PIB a Espanya- per a donar compliment a la política d’economia circular i als objectius de reciclatge de la UE, impulsar la indústria europea del reciclatge, reduir la dependència de matèries primeres de tercers països i apostar, en definitiva, per l’autonomia estratègica de la UE”, va afegir Juan José Pernas, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universidade de Coruña.
Des de la indústria del reciclatge, es destaca que el veritable desafiament va més enllà de la gestió de residus. “No n’hi ha prou amb produir material, és imprescindible assegurar i fomentar el seu ús. La compra pública és el gran motor de la demanda que pot donar un impuls a tot el sector. Espanya és un dels països líders a Europa en capacitat de reciclatge de plàstics i preservar aquesta base industrial resulta clau en un context en el qual l’autonomia estratègica és cada vegada més rellevant. Aquesta guia envia un senyal clar al mercat que existeix un compromís ferm per utilitzar materials reciclats i constitueix, a més, un excel·lent exemple de com l’administració pot liderar amb l’exemple.”, va explicar Óscar Hernández, director general de ANARPLA.
La publicació d’aquesta guia marca el punt de partida per a l’aplicació progressiva de les clàusules en la contractació, el seguiment de la seva implantació i la incorporació de les millors pràctiques amb el pas del temps. Un model de millora contínua que es desenvoluparà en paral·lel a l’evolució de les solucions que vagin aportant els sectors industrials i del reciclatge de plàstic.