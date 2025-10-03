TÜV SÜD es consolida com una de les 100 millors empreses per treballar a Espanya

TÜV SÜD, empresa d’inspecció, assaigs i certificació, ha tornat a ser reconeguda pel rànquing d’Actualidad Económica com una de les 100 millors empreses per treballar a Espanya, millorant la seva posició respecte a l’edició de l’any passat, davant de grans empreses del país.
El rànquing valora aspectes clau com la gestió del talent, la formació, la retribució i la compensació, l’ambient laboral i la responsabilitat social corporativa. En tots aquests àmbits, TÜV SÜD ha mostrat avenços significatius, reforçant el seu atractiu com a ocupador de referència.
Entre les iniciatives més destacades, la companyia ha implantat un nou sistema d’avaluació que aplica criteris definits, transversals i comuns per a tota l’organització, garantint l’objectivitat en la valoració del rendiment dels professionals i fomentant una cultura de feedback bidireccional entre els líders i els seus equips. A més, la introducció del mapa de talent permet identificar els empleats amb alt potencial i dissenyar plans de successió, assegurant el creixement futur de l’organització i oferint oportunitats de desenvolupament personalitzat.
A aquestes mesures se sumen altres ja consolidades, com la flexibilitat horària, el teletreball, les jornades familiars, el suport a la salut mental amb tallers i aplicacions especialitzades, així com un paquet de beneficis que inclou assegurances mèdiques, opcions de pagament flexibles i programes de formació contínua.
Raúl Sanguino, CEO de TÜV SÜD South West, apunta que “l’ascens de TÜV SÜD del lloc 78 al 66 al rànquing reflecteix el nostre compromís amb les persones i de continuar construint un entorn laboral d’excel·lència. Estem molt contents d’aquest resultat i continuarem treballant intensament per millorar”.
Per la seva banda, Nieves Castro, People Director de TÜV SÜD, destaca que “aquest reconeixement és fruit de la nostra aposta pel benestar, la formació i el desenvolupament professional dels nostres equips. A TÜV SÜD creiem que cuidar les persones és la millor manera d’impulsar la innovació i oferir un servei excel·lent als nostres clients”.
Amb aquesta nova distinció, TÜV SÜD ha indicat que reafirma el seu compromís “amb el desenvolupament del talent, el benestar dels empleats i la sostenibilitat, pilars que consoliden la seva posició com a empresa de referència a l’àmbit laboral”.