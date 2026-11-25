TÜV SÜD va recomanar, davant la proliferació d’ofertes i descomptes amb motiu del Black Friday i la campanya nadalenca, especialment al canal en línia, prestar atenció no només al preu, sinó també a la seguretat, a l’etiquetatge i a la informació sobre qui comercialitza el producte.
Va indicar que aquesta recomanació cobra una rellevància especial davant l’augment de les alertes per productes perillosos al mercat europeu. Segons l’informe anual de Safety Gate corresponent al 2025, el sistema europeu d’alerta ràpida per a productes no alimentaris perillosos va registrar 4.671 alertes, la xifra més alta des que es va posar en marxa el 2003 i un 13% més que el 2024. Entre les categories notificades amb més freqüència hi havia els cosmètics (36%), les joguines (16%) i els aparells i equips elèctrics (11%).
TÜV SÜD va recordar que, tot i que el marcatge CE és obligatori per a molts d’aquests productes, constitueix una declaració del fabricant segons la qual el producte compleix els requisits aplicables, però no implica necessàriament que hagi estat avaluat per un laboratori extern. Els assajos i les certificacions independents aporten una verificació addicional del compliment i poden ajudar fabricants, distribuïdors i consumidors a prendre decisions amb més confiança.
Oriol Roig, Global KAM Consumer Products de TÜV SÜD, va manifestar que «durant aquestes campanyes, el preu pot tenir un pes important en la decisió de compra, però la seguretat no hauria de quedar en segon pla. Els productes que no compleixen adequadament els requisits aplicables poden comportar riscos elèctrics, de ciberseguretat o d’ús, especialment quan hi ha infants a casa. Els assajos i les certificacions independents aporten una verificació addicional i ajuden fabricants i distribuïdors a reforçar la confiança en els seus productes».
La companyia va indicar que els productes comercialitzats al mercat europeu han de complir els requisits de seguretat aplicables, inclosos els establerts pel Reglament general de seguretat dels productes (GPSR), que reforça les obligacions de fabricants, importadors, distribuïdors i proveïdors de mercats en línia. En el cas de determinats equips radioelèctrics connectats, també són aplicables els requisits de la Directiva d’equips radioelèctrics (RED), inclosos els requisits de ciberseguretat que corresponguin.
TÜV SÜD va aconsellar als consumidors que tinguin en compte alguns aspectes abans d’adquirir qualsevol producte, com ara buscar marques de certificació reconegudes, a més del marcatge CE quan sigui obligatori, que indiquin una avaluació independent del producte; desconfiar de les ofertes excessivament baixes i comprovar la identitat, les dades de contacte i la reputació del venedor abans de comprar; comprovar que el producte inclogui instruccions d’ús clares, redactades en espanyol; i verificar la identitat i les dades de contacte del fabricant i, quan correspongui, de l’importador o de l’operador econòmic responsable a la Unió Europea.
També va recomanar respectar les advertències i les franges d’edat, sobretot en joguines i articles infantils; revisar l’estat i l’embalatge del producte, ja que els danys o les peces absents poden indicar un risc; tenir cura de la ciberseguretat en els dispositius connectats, canviant les contrasenyes de fàbrica i mantenint les actualitzacions; prestar atenció a la il·luminació i la decoració nadalenca, evitant els cables deteriorats o els endolls sobrecarregats; i consultar les alertes de productes perillosos a Safety Gate i conservar el comprovant de compra per facilitar qualsevol devolució o reclamació.