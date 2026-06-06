Telefónica, l’empresa espanyola més ben valorada per treballar a Europa segons el ‘Financial Times’

Telefónica s’ha convertit en l’empresa espanyola més ben posicionada a la classificació ‘Europe’s Best Employers 2026’, elaborada pel ‘Financial Times’ juntament amb Statista, situant-se davant d’altres entitats espanyoles de referència com BBVA i Abanca.
La companyia arriba al lloc 245 del rànquing europeu, amb una valoració de 80,21 punts, fet que la converteix en l’organització espanyola amb millor exercici entre les grans corporacions nacionals incloses en aquesta prestigiosa classificació laboral. BBVA figura amb 74,37 punts, mentre que Abanca se situa al voltant dels 70,9 punts, fet que suposa un avantatge de gairebé sis punts i més de nou punts, respectivament, per a l’operadora.
L’estudi identifica les 1.000 millors empreses per treballar a Europa a partir de milions d’avaluacions realitzades per empleats de 26 països. La metodologia combina la valoració directa dels professionals sobre la pròpia companyia amb la reputació que cada organització té entre treballadors d’altres empreses del mateix sector.
La posició assolida per Telefónica reforça el reconeixement internacional de la companyia com un dels principals ocupadors europeus i evidencia la seva capacitat per atraure i retenir talent en àmbits especialment competitius com ara la tecnologia, la digitalització, la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i les telecomunicacions.
La classificació del ‘Financial Times’ és una de les referències més rellevants a Europa per mesurar la percepció dels treballadors sobre els seus ocupadors i avaluar aspectes com la cultura corporativa, les oportunitats de desenvolupament professional, la recomanació interna i la capacitat de generar compromís entre els equips.
A l’edició del 2026, Telefónica no només lidera la representació espanyola al llistat, sinó que se situa davant de nombroses companyies europees de grans dimensions pertanyents a sectors com la banca, la indústria, l’energia i els serveis, consolidant així la seva posició com una de les marques empresarials més atractives per a l’ocupació a Europa.