Telefónica, ACS, Ferrovial i Grifols tanquen el primer semestre amb una evolució del negoci superior a la que mostren els seus beneficis comptables, condicionats per provisions de reestructuració, comparatives extraordinàries i l’efecte del dòlar.
Quatre de les grans companyies que han presentat els seus resultats del primer semestre mostren un negoci subjacent clarament millor que el benefici reportat i, en alguns casos, la diferència és de desenes de punts percentuals.
El cas més destacat és el de Ferrovial. La companyia que dirigeix Ignacio Madridejos va obtenir un benefici de 258 milions d’euros, un 52% menys que un any abans, una caiguda que respon íntegrament a la comparativa amb les plusvàlues per rotació d’actius comptabilitzades el 2025. Si s’observa el negoci, la fotografia és la contrària: l’ebitda ajustat va créixer un 21,6% en termes comparables, fins als 746 milions, i els ingressos un 11,3%, fins als 4.701 milions, impulsats per les autopistes d’Amèrica del Nord. Madridejos va parlar d’una excel·lent primera meitat d’any i d’una cartera de comandes rècord a la divisió de Construcció. La companyia va tancar el juny amb una posició neta de caixa consolidada de 1.307 milions.
A ACS passa una cosa semblant, tot i que menys acusada. El grup presidit per Florentino Pérez va guanyar 510 milions d’euros, un 13,3% més, però excloent els resultats extraordinaris registrats el 2025 el benefici net ordinari va créixer un 30%, amb la filial nord-americana Turner i l’activitat d’Enginyeria i Construcció com a principals motors. L’ebitda va avançar un 12,8%, fins als 1.618 milions, i el resultat d’explotació un 22,8%, fins als 1.156 milions.
En el cas de Grifols, el factor distorsionador és la divisa. La companyia dirigida per Nacho Abia va obtenir un benefici de 227 milions d’euros, un 28,7% més, amb uns ingressos de 3.574 milions que van créixer un 2,6% a tipus de canvi constant però que, en termes reportats, van baixar un 2,8% per la depreciació del dòlar. L’ebitda ajustat va arribar als 854 milions, amb un marge del 23,9%, i la divisió de Biopharma va créixer un 5,4% a tipus de canvi constant. El mercat va premiar aquesta lectura subjacent: les accions van pujar un 6,02% dimecres mentre l’IBEX retrocedia un 1,32%.
Telefónica completa el grup, i ho fa amb el contrast més marcat dels quatre. La companyia presidida per Marc Murtra va registrar unes pèrdues semestrals de 338 milions d’euros, un 75% menys que un any abans, però l’ebitda ajustat va créixer un 3,8%, fins als 5.768 milions, i el benefici net ajustat de les operacions continuades va arribar als 954 milions. En el segon trimestre va tornar als beneficis reportats, amb 73 milions, tot absorbint alhora una provisió de 265 milions per a la reestructuració de la seva filial alemanya. La companyia també va elevar el seu objectiu anual de flux de caixa operatiu del 2% al 3%, i Murtra va defensar que aquesta és la mètrica que millor reflecteix el funcionament del negoci.