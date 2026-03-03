Repindex.ai consolida aquesta setmana, del 23 de febrer a l’1 de març, la seva posició com a referent en reputació corporativa algorítmica en situar a Solaria, Acciona i Endesa com les companyies amb major fortalesa reputacional de l’IBEX35 segons el consens integrat dels sis grans models d’intel·ligència artificial: Grok, Gemini, Qwen, Perplexity, ChatGPT i DeepSeek.
I amb el perfil reputacional mes feble sobresurten Grifols i Catalana Occident que figuren en quatre IAs amb risc comunicatiu sistèmic. El model tecnològic de computació generativa de Repindex.ai basat en el seu índex propietari RIX (Reputation Index), no es limita a mesurar una única valoració aïllada, sinó que construeix un consens dinàmic entre IAs. Aquest enfocament, definit pel seu equip tecnològic com a “arquitectura multi-model de consens”, permet identificar no sols la nota mitjana, sinó el grau de convergència o divergència entre algorismes amb biaixos metodològics distints i dispars.
El concepte de consens d’IA funciona com una capa superior de validació reputacional. Cada model prioritza variables diferents —engagement social, jerarquia documental, actualitat, coherència narrativa o evidència probatòria estricta— generant puntuacions que poden variar fins a 17 punts per a una mateixa companyia. Quan quatre o més models coincideixen a assenyalar lideratge, el senyal reputacional es considera estructural i no circumstancial.
En el tancament setmanal, la convergència supera el 80% en els valors verds líders, la qual cosa indica una narrativa ESG sòlida i transversal entre sistemes. Grok registra la mitjana més alta de l’IBEX35 (70,9), reflectint forta ponderació social; DeepSeek la més exigent (53,7), en prioritzar evidència documental estricta. Entre tots dos extrems se situen Gemini (66,4), Qwen (65,0), Perplexity (64,1) i ChatGPT (60,7).
Carlota Turci, COO de Repindex.ai, va indicar que “estem davant una nova generació de reputació dinàmica: no basada únicament en percepció mediàtica o resultats financers, sinó en com els algorismes interpreten, sintetitzen i jerarquitzen la informació corporativa en temps real”, i afegeix “en l’actual entorn de milions de consultes setmanals en sistemes d’IA, el consens algorítmic es converteix en un nou estàndard estratègic per a les companyies cotitzades”.