Madrid es convertirà el pròxim 6 de maig en l’epicentre dels assumptes públics amb la celebració del Public Affairs Summit Madrid 2026, la primera gran trobada celebrat a Espanya dedicat íntegrament a aquesta disciplina, l’obertura institucional de la qual serà a càrrec de Rafael Simancas, secretari d’Estat de Relacions amb les Corts. L’esdeveniment, organitzat per Public Affairs Summit i amb AP institute com a soci estratègic, forma part d’un circuit europeu que ja ha celebrat edicions a París i Brussel·les, i aterra ara a Espanya en un moment clau de creixement, sofisticació i professionalització del sector.
La jornada tindrà lloc en l’Edifici Beatriz de Madrid i reunirà diversos centenars de professionals de l’àmbit de les relacions institucionals, la incidència política i la gestió estratègica dels assumptes públics. El programa inclourà sis conferències, quatre tallers especialitzats i un espai expositiu, abordant qüestions centrals com l’evolució de l’entorn regulador, l’impacte de la intel·ligència artificial, l’ètica en la presa de decisions i el paper estratègic dels assumptes públics en les organitzacions.
La participació de Rafael Simancas en l’obertura institucional subratlla la rellevància creixent d’aquesta disciplina en l’articulació entre el poder legislatiu i l’executiu, així com en la relació entre institucions i societat. Per a Fred Guillo, fundador de Public Affairs Summit, destaca l’oportunitat que representa Espanya dins de l’ecosistema europeu: “El mercat espanyol dels assumptes públics es troba en un moment clau, entre un fort creixement i la professionalització del sector. Per tant, era més que natural que la tercera parada a Europa del Public Affairs Summit, que ja es va celebrar a París i a Brussel·les, tingués lloc a Madrid”.
Per part seva, Joan Navarro, president d’AP institute, aquesta cita marca un punt d’inflexió per al sector a Espanya: “Que Madrid aculli aquesta trobada i que l’obertura institucional compti amb la participació del Secretari d’Estat reflecteix el moment que viuen els assumptes públics. Estem davant una disciplina cada vegada més estratègica”.
El Public Affairs Summit està concebut com un fòrum de referència per a l’intercanvi de coneixement, experiències i millors pràctiques, reunint consultores, companyies, institucions públiques, acadèmics i experts en regulació. El seu objectiu és impulsar la professionalització del sector i reforçar el seu paper en la presa de decisions públiques i en la col·laboració públic-privada.
La jornada pretén desmitificar el treball del lobby, mostrant com pot exercir-se de manera responsable, ètica i transparent, i visibilitzant la seva aportació al diàleg amb els governs i a la millora de les polítiques públiques. L’esdeveniment té com a vocació consolidar Madrid com una cita recurrent dins del calendari professional dels assumptes públics i com a part d’una xarxa europea en creixement. L’accés a l’esdeveniment és gratuït, prèvia inscripció a través de la pàgina oficial del Public Affairs Summit.