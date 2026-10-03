Rafa Nadal inaugura el curs 2026-2027 a l’Escola Universitària UAX

Rafa Nadal ha inaugurat a Madrid el curs acadèmic 2026-2027 de la seva escola universitària, al mateix temps que va destacar la importància de l’impacte que es pot tenir en altres persones i compartint experiències i aprenentatges que han marcat la seva vida personal i professional.
Segons va informar la Universitat Alfons X el Savi (UAX), l’acte d’inauguració va comptar amb la participació del tennista, qui va oferir una classe magistral als estudiants de grau. Durant la seva intervenció, Nadal va subratllar la rellevància de construir un llegat humà i professional, emfatitzant valors com a lleialtat, esforç i generositat.
L’esdeveniment de l’Escola Universitària UAX Rafa Nadal, que va reunir més de 26.000 estudiants, va servir com a punt de partida per a un nou any acadèmic en UAX, que aposta per una formació connectada amb la realitat professional. La universitat ofereix programes en àrees d’alta demanda com a salut, esport, negocis, tecnologia i enginyeries.
Durant el seu discurs, Nadal va reflexionar sobre la importància de gestionar moments difícils, envoltar-se de les persones adequades i estar preparat per a reconèixer oportunitats. “La satisfacció personal està en l’esforç”, va afirmar, destacant que l’esforç marca la diferència més enllà del talent i l’actitud.
El tennista va compartir amb els estudiants el seu concepte de “Llegat”, que inclou valors que han guiat la seva carrera: lleialtat, esforç, generositat, actitud, disciplina i oportunitat. Aquests principis, va explicar Nadal, són claus per a afrontar noves etapes i desafiaments, tant en l’esport com en l’àmbit acadèmic.
Nadal també va parlar sobre els sacrificis realitzats al llarg de la seva carrera, assenyalant que, malgrat el dolor, l’esforç ha valgut la pena. “He viscut amb dolor, no és agradable, però m’ha compensat”, va declarar, animant als estudiants a preparar-se per al futur i aprofitar les oportunitats que es presentin.
L’Escola Universitària UAX Rafa Nadal reforça la seva connexió amb la indústria de l’esport a través de col·laboracions amb organitzacions de primer nivell, com LALIGA i l’Atlètic de Madrid. Aquestes aliances permeten acostar la pràctica professional a l’aula i preparar als futurs líders del sector esportiu.
Amb una oferta acadèmica que integra salut, negocis i tecnologia, l’Escola busca formar professionals capaços de desembolicar-se en el nou ecosistema de l’esport. Programes com el MBA Sport Management i el Màster en Comunicació i Periodisme Esportiu aborden l’esport des de perspectives complementàries.
UAX inicia el curs 2026-2027 amb la salut i la formació aplicada com a eixos principals de la seva activitat acadèmica. La visió One Health connecta diferents disciplines i aborda la formació sanitària des d’una perspectiva global, integrant titulacions com a Medicina, Infermeria i Psicologia.
La universitat també ofereix programes en línia en àrees com a gestió sanitària i enginyeria. Espais com el UAX ELAb al Campus de Villanueva de la Canyada faciliten el desenvolupament de projectes pràctics, mentre que laboratoris especialitzats donen suport a la formació tècnica en àrees com a electrònica i mecànica.
Al campus de UAX Chamberí, la Facultat de Business & Tech ofereix titulacions en alta demanda com el doble Grau en Administració i Direcció d’Empreses i Business Analytics. La modalitat en línia inclou programes en intel·ligència artificial i recursos humans, ampliant les opcions de formació.
La Universitat Alfons X el Savi, amb més de 30 anys de trajectòria, lidera l’educació universitària privada a Espanya. La seva missió és oferir una educació de qualitat, adaptant-se als canvis socials i necessitats del mercat laboral, amb quatre campus en funcionament i un enfocament en l’excel·lència acadèmica.